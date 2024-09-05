Netanyahu, Gazze'deki Philadelphi Koridoru'nda Kalacaklarını Açıkladı

Netanyahu'dan Açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin korunması kapsamında Philadelphi Koridoru'nda kalacaklarını duyurdu. Bu açıklama, Batı Kudüs'te düzenlediği basın toplantısında geldi.

Esirlerin Güvenliği

Netanyahu, "Esirlerin Gazze dışına kaçırılmasını engellemeyi amaçlıyoruz," diyerek, Gazze-Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'ndan çekilmenin imkânsız olacağını savundu. Hamas'ın sadece silah kaçakçılığı yapmadığını, İsrailli esirleri de yurtdışına kaçırabileceği uyarısını yaptı.

Philadelphi Koridoru'nun Önemi

Başbakan, Gazze’nin silah ve mühimmat tedarik yollarının ortadan kaldırılmasının, Philadelphi Koridoru'nun kontrol altında tutulmasıyla mümkün olacağını vurguladı. Ayrıca, esirlerin iadesi için geçtiğimiz Kasım ayında bir anlaşma yaptıklarını hatırlattı.

Netanyahu, Hamas'a olan baskının artırılmasının gerekliliğini dile getirirken, esir takası sürecinin önündeki engelin İsrail değil Hamas olduğunu savundu.

Çekilme İddiası Üzerine

Son olarak, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Philadelphi Koridoru'ndan çekilme konusunda bir anlaşma yapıp yapmadığına dair soruya, "Asker sayısını azaltma konusunda anlaştık, ancak tam bir tümene ihtiyacımız yok," yanıtını verdi. Netanyahu, orada bir gücün var olması gerektiğini, bu gücün kim olduğuna dair kaygı taşımadıklarını belirtti.