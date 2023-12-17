Netanyahu, Gazze’deki rehineler için ateşkes teklifini reddetti

Kaynaklara göre, Netanyahu, Hamas militanlarının 7 Ekim’de İsrail topraklarına düzenlediği ölümcül saldırının ardından başlayan çatışmayı sona erdirmek için yapılan görüşmelerde ateşkes teklifini kabul etmedi. Saldırıda yaklaşık 1.400 kişi hayatını kaybetmişti. Görüşmeler, 27 Ekim’de İsrail’in Gazze’ye kara harekatı başlatmasının ardından yeniden başladı, ancak aynı kaynaklar Netanyahu’nun farklı sürelerdeki ateşkesler ve rehinelerin sayısıyla ilgili önerilere karşı sert bir tutum sergilediğini söyledi. Bazıları, kara harekatından önce yapılan görüşmelerde Gazze’de tutulan çok daha fazla sayıda rehine olduğunu, Hamas’ın Gazze’de esir tutulan onlarca yabancı uyruklu kişinin serbest bırakılmasını önerdiğini belirtti.



Rehinelerin aileleri Netanyahu’yu protesto etti

Tahminen 240 kişi, Hamas, Filistin İslami Cihad ve Gazze merkezli diğer grupların militanları ile sivillerin, İsrail kasaba ve kibbutzlarını ayıran güçlendirilmiş sınır çitini aşarak bölgeye girmesi sonucu rehin alındı. İsrail halkının rehine görüşmelerine öncelik vermesi ve hükümetin tutumuna olan öfkesi arttı. Gazze’de tutulanların aileleri, bu hafta başında Netanyahu’nun ikametgahının önünde gösteri yaptı. Bir pankartta “Rehineleri eve getirin” yazıyordu.

Gazze’deki rehinelerin durumu belirsiz

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın sözcüsü Ebu Ubeyde, devam eden saldırılar nedeniyle daha fazla rehineyi serbest bırakamayacaklarını söyledi. Perşembe günü ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, İsrail’in günlük dört saatlik “insani mola” vermeyi kabul ettiğini, bu küçük bombardıman aralarının rehinelerin Gazze’den çıkmasına yardımcı olabileceğini söyledi. Gazze Şeridi’nin kuzey ucunda, 2,3 milyon kişinin yaşadığı bölgeye yönelik İsrail bombardımanları ve kara harekatı, son bir ayda 10.300’den fazla kişinin ölümüne ve 25.000’den fazla kişinin yaralanmasına neden oldu.