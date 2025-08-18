Netanyahu, Gazze işgali planını Güvenlik Kabinesi ile görüştü

Toplantı ve görüşülen plan

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Güvenlik Kabinesi kapsamında Gazze kentinin işgali planını ele aldı.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Katz ve Zamir ile Gazze Şeridi'nin güney sınırına yakın Reim Askeri Üssünde işgal planlarını görüştü.

Ateşkes haberleri ve resmi açıklamalar

Hamas'ın arabulucu ülkeler Katar ve Mısır'ın sunduğu ateşkes anlaşması teklifini kabul ettiğine ilişkin haberler üzerine Başbakan Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki hareketin 'yoğun baskı altında olduğunu' ileri sürdü.

Hamas ise Mısır ve Katar'ın sunduğu yeni ateşkes ve esir takası önerisini kabul ettiklerini bildirirken, açıklamada şu ifadeye yer verildi: 'Hamas ve Filistinli diğer gruplar, arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın dün sunduğu öneriyi kabul ettiklerini ilettiler.'

Güvenlik Kabinesi kararı ve sonraki adımlar

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı. Bu karar uluslararası tepkilere neden olurken, Tel Aviv yönetimi ve ordu işgal hazırlıklarını sürdürüyor.

Başbakan Netanyahu, kabine toplantısı öncesinde Fox News'e verdiği röportajda Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti. Basında yer alan haberlerde ise saldırıların aşamalı olarak yapılacağı ve işgalin önce Gazze kentinde başlayıp daha sonra orta kesimdeki mülteci kamplarına uzanabileceği belirtilmişti.