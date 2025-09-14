Netanyahu, Gazze Kara Saldırısı Öncesi Esir Güvenlik Toplantısı Yapacak

Netanyahu, Gazze kara saldırısı öncesi esir güvenlik istişaresi yapacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze kentine yönelik kara saldırısı başlatmadan önce, bölgede bulunan İsrailli esirlerle ilgili güvenlik istişaresi düzenleyeceği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu bugün bakanlar ve bazı üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya gelecek. Toplantıda, Gazze kentine kara saldırıları sırasında İsrailli esirlere zarar gelmemesi için alınacak önlemler öncelikli gündem maddesi olacak; ayrıca diğer bazı konular da ele alınacak.

Katılımcılar ve gündem

Görüşmeye Savunma Bakanı Yisrael Katz, Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Milletvekili Aryeh Deri, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbinin katılacağı kaydedildi.

İşgal kararı ve planın aşamaları

Öte yandan, İsrail Güvenlik Kabinesinin 8 Ağustos'ta, bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay verdiği hatırlatıldı. Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırıların ardından işgal gerçekleştirilecek.

İkinci aşamada ise, büyük ölçüde harabeye dönmüş Gazze'nin kent merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.