Netanyahu, Gazze-Mısır Sınırında Uluslararası Güç İddiasını Yalanladı

Netanyahu'dan Açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru’na uluslararası güç konuşlandırılmasına dair yaptığı açıklamaları yalanladı. Başbakanlık Basın Ofisi aracılığıyla yapılan yazılı ifadede, bu iddianın asılsız olduğu vurgulandı.

Philadelphi Koridoru’nda Devam Eden Faaliyetler

Açıklamada, Netanyahu'nun, İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'ndaki varlığını sürdürmeye kararlı olduğu belirtildi. 6 Mayıs'ta, Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah bölgesine yapılan kara saldırısının ardından, bu bölge askerî kontrol altına alınmıştı. Esir Takası Müzakereleri Üzerine Stratejiler

Netanyahu, esir takası müzakereleri öncesinde, Philadelphi Koridoru’ndaki askeri varlığının devam etmesi gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, İsrail'den bir heyetin Mısırlı ve ABD'li yetkililerle birlikte Philadelphi Koridoru ve Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılması konusunda görüşmeler yapmak üzere Kahire'ye gittiği bilgisi medyada yer aldı.