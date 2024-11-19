Netanyahu, Gazze'yi İkiye Böldüğü Netzarim Koridoru'nda Askerlerle Buluştu

Netanyahu'dan Gazze'de Kritik Ziyaret

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridini ikiye bölen Netzarim Koridoru'na giderek, bölgede görev yapan askerlerle bir araya geldi. Bu önemli ziyaret, Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklama ile duyuruldu.

İlk Kez Askerlerle Buluştu

Netanyahu'ya bu ziyareti sırasında Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar gibi isimler eşlik etti. Ziyaret esnasında yaptığı konuşmada Netanyahu, saldırılar sona erdiğinde Hamas'ın Gazze'yi yönetmeyeceğini belirtti.

Yıkım ve Göç Sorunu

Basın Ofisi tarafından paylaşılan görüntülerde, Gazze'deki yıkım manzaraları ve İsrail ordusunun bombardımanları sonrası yükselen dumanlar dikkat çekti. Netzarim Koridoru, Gazze'nin kuzeyi ile güneyi arasındaki bağlantıyı koparmış durumda. Bu durum, kuzeyde yerinden olan Filistinlilerin güneye göç etmesine yol açıyor ve bu insanlar, geri dönme imkanı bulamıyor.

Kalıcı İşgal Şartı

Netanyahu, Tel Aviv ile Hamas arasında süren esir takası ve ateşkes görüşmelerinde, İsrail askerlerinin Netzarim'deki varlığının kalıcı olması şartını koştu. Bu durum, bölgedeki gerginliği artıran bir unsur olarak öne çıkıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.