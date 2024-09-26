Netanyahu Geçici Ateşkes İddalarını Reddetti

Netanyahu'dan Sert Açıklama

İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ve Fransa'nın Lübnan'da geçici bir ateşkes çağrısına dair çıkan haberleri kesin bir dille yalanladı. Netanyahu, bu iki ülkenin önerisine resmi bir yanıt vermediğini duyurdu.

İsrail Ordusuna Talimat

Netanyahu, İsrail ordusuna kuzey bölgesine yönelik tüm saldırılara hız kesmeden devam etmesi emrini verdiğini belirtti. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Ateşkesle ilgili iddialar asılsızdır. Netanyahu, kendisine sunulan planlar doğrultusunda ordunun operasyonlarına süratle devam etmesi yönünde talimat vermiştir," ifadelerine yer verildi.

Beyaz Saray Açıklaması

ABD ve Fransa'nın birlikte gerçekleştirdiği bir toplantı sonrasında, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması amacıyla 21 günlük bir acil ateşkes çağrısı yapılmıştı. Bu çerçevede, Gazze'deki ateşkes ve esir takası müzakerelerinin de tamamlanması talep edilmişti. Beyaz Saray, bu ortak çağrının Avrupa Birliği, Avustralya, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de (BAE) desteği ile yapıldığını duyurdu.

Lübnan'daki Hava Saldırıları

Geçtiğimiz gece boyunca, İsrail'in Lübnan'ın değişik bölgelerine hava saldırıları düzenlemeye devam ettiği bildirildi. Çarşamba akşamı başlayan roket saldırıları, İsrail'in kuzey sınırına yakın bölgelerdeki sükuneti bozdu.