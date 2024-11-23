Netanyahu, Gizli Belgelerin Sızdırılmasını Şahsi İtibarına Saldırı Olarak Nitelendirdi

Netanyahu, Sızdırılan Belgeleri Gündeme Getirdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ofisinden sızdırılan gizli belgelerin şahsi itibarına zarar verme ve üzerindeki siyasi baskıyı artırma amacıyla sızdırıldığını öne sürdü. Netanyahu, X hesabından yayınladığı videoda, bu belgeleri yayımlayan medya kuruluşlarına karşı geniş çaplı bir soruşturma başlatılması talep etti.

Ulusal Güvenlik Endişeleri

Netanyahu, sızdırılan belgelerin uluslararası medya tarafından yayımlanmasının İsrail’in ulusal güvenliğini baltaladığını ve dünya genelindeki imajını çarpıttığını savundu. Son yayımlanan belgelerin kabinenin toplantılarından çıktığını hatırlatan Başbakan, bu durumun düşmanlarına çok değerli bilgiler sağladığını vurguladı.

Ateşkes Müzakerelerinde Sızıntılar

Netanyahu, "Söz konusu belgeler, kabine ve ateşkes müzakere ekibinin toplantılarını etkileyen hassas askeri bilgileri içeriyor. Bu sızıntılar, Hamas'ın konumunu güçlendiriyor ve İsrail'in güvenliğine büyük zarar veriyor," ifadelerini kullandı.

Yardımcıya Savunma

Netanyahu, gizli belgelerin sızdırılmasıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan yardımcısı Eliezer Feldstein hakkında, Feldstein'in İsrail'in güvenliğine zarar vermeyecek bir vatansever olduğunu iddia etti. Son olayla ilgili yürütülen soruşturmada toplam 5 kişi gözaltına alındı.

Yabancı Basına Servis Edilen Belgeler

Belgelere dayandırılan haberlere göre, Hamas’a ait olduğunu öne sürülen belgelerin üzerinde oynama yapılarak kamuoyunu manipüle etmek amacıyla Başbakanlık Ofisi tarafından yabancı basına servis edildiği anlaşılmıştı. Bu belgeler, Alman Bild ve İngiltere merkezli The Jewish Chronicle gazetelerinde yayımlandı.

Güvenlik Teşkilatındaki Tepkiler

İsrail basınında, söz konusu olayın İsrail güvenlik teşkilatında büyük endişe ve öfke yarattığı ve Netanyahu ile askeri yetkililer arasında gerginlik yükselteceği yönünde yorumlar yapıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.