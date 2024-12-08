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Netanyahu: Golan Tepeleri'ndeki Tampon Bölge Anlaşması Çöktü

İsrail Başbakanı Netanyahu, Suriye'deki Baas rejiminin devrilmesiyle Golan Tepeleri'ndeki anlaşmanın çöktüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 17:53
Netanyahu: Golan Tepeleri'ndeki Tampon Bölge Anlaşması Çöktü

Netanyahu'dan Golan Tepeleri Açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesi üzerine Golan Tepeleri'nde imzalanan 1974 tarihli Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması'nın çöktüğünü iddia etti. Netanyahu, işgal altındaki bu bölgenin kontrolünün, yaklaşık 50 yıl boyunca bahsi geçen anlaşma gereğince sürdüğünü vurguladı.

Bental Dağı'ndaki Ziyaret ve Açıklamalar

Netanyahu, Bental Dağı'na yaptığı ziyarette çektiği video mesajında, "Bu bölge, 1974'te üzerinde anlaşmaya varılan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması uyarınca bir tampon bölge olarak kontrol ediliyordu. Bu anlaşma çöktü. Suriye askerleri mevzilerini terk etti." ifadelerini kullandı.

Baas Rejiminin Yıkılışı ve Sonuçları

Netanyahu, 61 yıldır iktidarda olan Baas rejiminin devrilmesini İran ve Hizbullah'a yönelik saldırılarının doğrudan bir sonucu olarak değerlendirdi. Bu durumu, "İran'ın şer eksenindeki önemli bir halkanın düşüşü" şeklinde nitelendirerek, Suriye'deki gelişmelerin Esed rejimi destekçileri olan İran ve Hizbullah’a yönelik saldırıların bir neticesi olduğunu ileri sürdü.

İsrail Ordusunun Askeri Önlemleri

Netanyahu, Esad rejiminin yıkılmasının yeni fırsatlar yanında riskler de getirdiğini belirtirken, İsrail ordusu, gelişmeler doğrultusunda işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde kuvvetlerini artırmaya karar verdi. 6 Aralık Cuma günü yaptığı açıklamada, bu bölgedeki birliklerine takviye yapıldığını duyurdu.

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