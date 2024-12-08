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Netanyahu, Golan Tepeleri'ndeki Tampon Bölgeyi Ele Geçirmek için Orduya Talimat Verdi

İsrail Başbakanı Netanyahu, Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgenin ele geçirilmesi için orduya talimat verdi.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 21:35
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 21:35
Netanyahu, Golan Tepeleri'ndeki Tampon Bölgeyi Ele Geçirmek için Orduya Talimat Verdi

Netanyahu, Ordusuna Kritik Talimatı Verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan tampon bölgeyi ele geçirmesi talimatını dün verdiğini duyurdu.

Netanyahu, Bental Dağı'na yaptığı ziyarette, "İsrail ordusuna dün, tampon bölgeyi ve yakındaki komuta noktalarını ele geçirmesi talimatı verdim. Sınırlarımıza hiçbir düşman gücünün yerleşmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İsrail Devlet Televizyonu KAN, ordunun işgal altındaki Golan Tepeleri'nin Suriye sınırındaki Şeyh Dağı'nı işgal ettiğini doğruladığını bildirdi.

İsrail ordusu, 6 Aralık Cuma günü Suriye'deki gelişmelere yanıt olarak, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki birliklerine takviye yapılacağını açıkladı. Ordu, Suriye’deki 61 yıl süren Esed rejimi'nin devrilmesinin ardından, kuvvet gönderme kararı aldı.

Golan Tepeleri, 1967 yılından bu yana İsrail tarafından işgal altında tutulmaktadır. 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahsızlandırılmış bölgenin sınırları belirlenmiştir.

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