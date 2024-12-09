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Netanyahu: Golan Tepeleri Sonsuza Dek İsrail'in Parçası

Başbakan Netanyahu, Golan Tepeleri'nin sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz bir parçası olacağını öne sürdü.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 22:30
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 22:30
Netanyahu: Golan Tepeleri Sonsuza Dek İsrail'in Parçası

Netanyahu'dan Golan Tepeleri Açıklamaları

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından Golan Tepeleri üzerinde kara işgalini genişletmeye çalıştıklarını belirtti. Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı sayılan Golan Tepeleri'nin "sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz bir parçası" olacağını iddia etti.

Hedef Güvenlik ve Egemenlik

1967 yılından bu yana İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri hakkında konuşan Netanyahu, "Bugün herkes Golan'daki varlığımızın, Golan'ın eteklerinde değil, orada ne kadar önemli olduğunu anlıyor." dedi. Golan Tepeleri'ndeki askeri varlığının ülkenin güvenliğini garanti altına aldığını vurguladı.

Trump'a Teşekkür

Netanyahu, yeniden ABD Başkanı seçilen Donald Trump yönetiminin 2019'da Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıdığını hatırlatarak, Trump'a teşekkür etti.

Ortadoğu'da Değişim

Esed rejiminin devrilmesi konusunda ise Netanyahu, "Dün Ortadoğu tarihinde yeni ve dramatik bir sayfa açıldı; Esed rejimi düştü." ifadesini kullandı. Esed rejiminin düşmesinin, Hamas, Hizbullah ve İran'a yönelik İsrail saldırılarının doğrudan sonucu olduğunu savundu.

İran'ın Rolü

Netanyahu, İran'ın Esed rejimini ayakta tutmak için milyarlarca doları harcadığını öne sürdü ve Esed yönetimini, "İran’dan Hizbullah'a giden bir silah hattı" olarak nitelendirdi.

Askeri Harekat ve İşgal

Netanyahu, basın toplantısında son 48 saatte Suriye'deki rejimin askeri üslerine düzenlenen ve İsrail'e atfedilen hava saldırılarını değerlendirmedi. Bunun yanı sıra, İsrail ordusunun, Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girdiğini açıkladı. Golan Tepeleri'nin 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğunu ve 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölgenin sınırlarının belirlendiğini belirtti.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde işgali geçici olarak savunurken, İsrail ordusu da askerlerinin ve zırhlılarının Golan'daki tampon bölgeyi işgali ile ilgili görselleri kamuoyuyla paylaştı.

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