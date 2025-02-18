Netanyahu, Güvenlik Gerekçesiyle Yolsuzluk Duruşmasına Katılmayacak

İsrail Başbakanı Netanyahu, güvenlik nedenleriyle yolsuzluk davasına katılmayacak. Duruşmalarda ifade vermesi gerektiği belirtiliyor.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 00:22
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 00:22
Netanyahu, Güvenlik Gerekçesiyle Yolsuzluk Duruşmasına Katılmayacak

Netanyahu, Yargı Sürecine Devam Edemeyecek

Kudüs'teki İsrail Mahkemesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun güvenlik gerekçesiyle yolsuzluk davasında mahkemede ifade vermesi talebini kabul etti.

İsrail merkezli Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, Netanyahu, güvenlik endişeleri nedeniyle duruşmaya katılmayacak. Başbakan, duruşma sırasında yargıçlardan haftada 3 gün vereceği ifadelerin görevleri ve güvenlik sebepleriyle 2 güne indirilmesini talep etti ancak bunun sonucu henüz açıklanmadı.

Daha Önceki Duruşmalara Katılmadı

Netanyahu, 10 Aralık 2024’te başlayan yargılama süreci boyunca, belirlenen haftada 3 duruşmaya katılmamıştı. Bu durum, sağlık sebeplerinin yanı sıra işgal altındaki Suriye toprakları üzerinde bulunan Hermon Dağı'na yaptığı gezi ve ABD ziyaretleri gibi çeşitli nedenlerle gerçekleşmişti.

Netanyahu'nun Yolsuzluk Davaları

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti. Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, 1000, 2000 ve 4000 dosya adlarıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyasında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanmaktadır.

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