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Netanyahu Güvenlik İstişaresi Yapacak

İsrail Başbakanı Netanyahu, kabine ile güvenlik toplantısı düzenleyecek. Toplantı, İran ile gerginlik döneminde gerçekleşiyor.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 19:18
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 19:18
Netanyahu Güvenlik İstişaresi Yapacak

Netanyahu'dan Güvenlik Toplantısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine üyeleriyle "güvenlik istişare" toplantısı yapacağı duyuruldu. Bu toplantının, İran'ın son füze saldırısına yanıt verilmesi planlarının konuşulduğu bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekiyor.

Toplantının Detayları

İsrail'in devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, güvenlik istişare toplantısı bu akşam Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Toplantının içeriği hakkında henüz resmi bir bilgi verilmedi.

Öne çıkan konu ise 1 Ekim'de İran'ın gerçekleştirdiği füze saldırısının ardından İsrail yönetiminin vereceği olası karşılık. Tel Aviv yönetimi, İran'a karşı sert bir tutum alacağını açıklamıştı.

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