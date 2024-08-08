Netanyahu, Hamas ile Ateşkes Görüşmelerinde İlerleme Sağlayamadı

Netanyahu, Hamas ile Müzakere Sürecine Dair Açıklamada Bulundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv'in "açık bir teklif" sunmasına rağmen Hamas tarafından "ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla ilgili bir yanıt alamadıklarını" belirtti.

Kirby'nin İyimser Açıklamalarına Cevap

Netanyahu, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby'nin Gazze'de ateşkesin sağlanması yönündeki "çok çalıştıkları" ve müzakerelerde "hiç olmadığı kadar sonuca yakın oldukları" yönündeki ifadelerine yanıt verdi.

Netanyahu, Kahire'ye gönderilen müzakere heyetinin ardından hükümetinin Hamas'tan oyunu netleştiren bir cevap almadığını vurguladı.

ABD ile İlişkiler ve Gelişmeler Üzerine

Kirby, telekonferansla düzenlenen bir basın brifinginde, Orta Doğu'daki artan gerilimlere ve Gazze'deki ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kirby, ABD Başkanı Joe Biden tarafından duyurulan 3 aşamalı ateşkes anlaşmasının henüz Hamas tarafından kabul edilmediğini belirterek, her şeyin Hamas'ın kontrolünde olduğunu ifade etti.

Müzakere Heyetinin Durumu

İsrail dış istihbarat servisi Mossad Şefi David Barnea, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Başkanı Ronen Bar ve Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) Başkanı Tümgeneral Ghassan Alian'dan oluşan müzakere heyeti, Kahire'ye gönderilmiş ancak geri dönmüştü. Heyetin geri dönüş nedenleri arasında, Netanyahu ile ordu arasında esir takası müzakerelerinde yaşanan aksaklıkların olduğu iddia edildi.