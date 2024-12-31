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Netanyahu, Hastaneden Meclis'e Koştu: Vergi Tasarısı Oylaması Gerilim Yarattı

İsrail Başbakanı Netanyahu, prostat ameliyatı sonrası hastaneden çıkarak Meclis'teki vergi tasarısı oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 20:19
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 20:19
Netanyahu, Hastaneden Meclis'e Koştu: Vergi Tasarısı Oylaması Gerilim Yarattı

Netanyahu Hastaneden Meclis'e Geldi

Prostat ameliyatı geçiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, koalisyon ortağı Itamar Ben-Gvir'in vergi tasarısına karşı çıkması üzerine doktorlarının itirazlarına rağmen hastaneden Meclis'e gelerek oylamaya katılmak zorunda kaldı.

Koalisyon Ortakları Arasında Gerilim

Netanyahu ile aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Ben-Gvir, hükümetin geçirmek istediği vergi tasarısına karşı oy kullanacağını duyurdu. Otzma Yahudit (Yahudi Gücü) partisi milletvekilleri de bu duruma destek verdi.

Oylama Sonucu ve Netanyahu'nun Açıklaması

Vergi tasarısı, Ben-Gvir ve partisinin bazı milletvekillerinin karşı oy kullanmasına rağmen 59-58 oyla kabul edildi. Tasarının kabul edilmesinin ardından Netanyahu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve Ben-Gvir'i hedef aldı.

Netanyahu, "Bu tehditle koalisyonu sarsmak ve sağcı bir hükümetin varlığını tehlikeye atmak büyük bir sorumsuzluk ve çılgınlık olacaktır" dedi. Netanyahu, Ben-Gvir dahil olmak üzere koalisyon üyelerinin, İsrail tarihinin kritik bir döneminde bu tür davranışlardan kaçınmalarını beklediğini vurguladı.

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