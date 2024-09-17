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Netanyahu, Hizbullah ile Gerilim Nedeniyle Güvenlik İstişareleri Yürüttü

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hizbullah ile artan gerilim üzerine güvenlik yetkilileriyle önemli görüşmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 16:44
Netanyahu, Hizbullah ile Gerilim Nedeniyle Güvenlik İstişareleri Yürüttü

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Güvenlik İstişareleri

İsrail'in başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah ile artan gerilim dolayısıyla güvenlik birimlerinin üst düzey yetkilileriyle kritik istişarelerde bulundu.

Görüşmelerin Detayları

İsrail basınında yer alan bilgilere göre, bu güvenlik içerikli görüşmeler, Hizbullah ile yaşanan gerilimin artması üzerine gerçekleştirilmiştir. Adı açıklanmayan kaynaklar, toplantıların doğruluğunu onaylarken, görüşmelerin dramatik bir mahiyet taşıdığını vurgulamıştır.

Hedefler ve Stratejiler

Netanyahu'nun güvenlik istişarelerinin, Tel Aviv yönetiminin güvenlik durumu nedeniyle İsrail'in kuzeyinde tahliye edilen kişilerin evlerine dönmesini yeni bir hedef olarak belirlemesi ile ilişkilendirildiği belirtiliyor.

Hizbullah ile Çatışmalar

8 Ekim'den bu yana, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında sınır bölgelerinde çatışmalar yaşanmaktadır. Tel Aviv yönetiminin Lübnan'a yönelik geniş çaplı bir saldırı planladığına dair haberler ise artarak devam ediyor.

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