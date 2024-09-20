Netanyahu, Hizbullah Krizi Nedeniyle ABD Ziyaretini Kısaltıyor

Netanyahu'nun ABD Ziyareti Hız Kesiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah ile yaşanan gerginliklerin artması üzerine, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak amacıyla gerçekleştireceği Amerikaya yapacağı seyahatin süresini kısaltma kararı aldı.

Ziyaret Süresi kısalıyor

Yerel medya kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Netanyahu'nun New York'taki BM Genel Kurulu katılımı için planladığı ilk 5 günlük ziyaret, 4 güne indirildi. Bu durum, bölgedeki gerginlikler sebebiyle alınmış bir önlem olarak değerlendiriliyor.

Netanyahu'nun Takvimi

İsrail Başbakanı'nın 25 Eylül'de ABD'ye seyahat edeceği ve 27 Eylül'de BM Genel Kurulu’nda söz alacağı öğrenildi. Ziyaret öncesi Hizbullah ile olan çatışmaların tırmanması, bu kararın arkasındaki sebeplerden biri olarak öne çıkıyor.

Lübnan'daki Patlamalar ve Gerilim

8 Ekim'den bu yana İsrail ile Hizbullah arasında artan gerilim, Lübnan'daki telsiz ve çağrı cihazlarındaki patlamalarla daha da şiddetlendi. 17 Eylül’de meydana gelen patlamalarda 12 kişi hayatını kaybetti, 2,323 kişi yaralandı. 18 Eylül’de ise ekipmanların patlaması sonucu 25 kişi can verdi ve 608’den fazla yaralı oluştu.

Lübnanlı yetkililer, bu olayların sorumlusunun İsrail olduğunu belirtirken, İsrail’den henüz bir yanıt gelmedi. İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmalar, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana zaman zaman tırmanış gösteriyor.