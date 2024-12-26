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Netanyahu, Husilere Tepki Gösterdi: 'Düşmanlara Saldırıyoruz!'

Netanyahu, Yemen'den İsrail'e yönelik saldırıları artıran Husileri tehditle uyardı. Hanuka Bayramı sonrası dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 04:10
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 04:10
Netanyahu, Husilere Tepki Gösterdi: 'Düşmanlara Saldırıyoruz!'

Netanyahu, Yemen'den Gelen Tehditleri Ciddiye Aldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son dönemde Yemen'den Tel Aviv'e yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını artıran İran destekli Husileri sert bir dille tehdit etti.

Hanuka Bayramı Duyurusu

Netanyahu, Hanuka Bayramı vesilesiyle X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, düşmanlarına karşı aldıkları önlemleri vurguladı. "Düşmanlara ve buradaki hayatımızın ipini keseceklerini düşünenlere saldırıyoruz, bu yüzden bu herkes için geçerli olacak," dedi.

Orta Doğu'ya Mesaj

Husilere yönelik tehditlerini sürdüren Netanyahu, "Husiler de Hamas, Hizbullah, Esed rejimi ve diğerlerinin öğrendiğini öğrenecek. Zaman alsa bile bu dersi tüm Orta Doğu öğrenecek," ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, bölgedeki gerilimin artacağına dair endişeleri de beraberinde getiriyor.

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