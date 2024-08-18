Netanyahu, İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile Görüşmeyi Reddetti

Netanyahu'nun Görüşme Reddedişi

İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Londra'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı'na yönelik yakalama kararı başvurusunun geri çekilmesi dolayısıyla İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir görüşme ayarlamayı kabul etmedi.

İddiaların Arkasındaki Nedenler

Yerel kaynaklara dayanan Kanal 13 televizyonunun haberine göre, İngiltere'nin itirazını geri çekmesine öfkelenen Netanyahu, bölgeyi ziyaret eden Lammy ile görüşmeyi reddetti. İngiliz yetkililer, Netanyahu ile Lammy arasında bir görüşme ayarlamak için birkaç kez talepte bulunsa da, Başbakan Netanyahu'nun programlarının çakıştığını söyleyerek 16 Ağustos'taki görüşmeyi iptal etti.

İngiltere Hükümeti'nin Tutumu

Yeni İngiltere Hükümeti, Keir Starmer liderliğinde, 26 Temmuz'da UCM Başsavcısı'nın Netanyahu hakkında başlattığı yakalama kararı itirazını geri çekmişti. 10 Numara’dan bir sözcü, önceki hükümetin itirazını takip etmeyeceklerini ve bunun mahkemenin karar vermesi gereken bir konu olduğunu belirtti.

David Lammy'nin Ziyareti

David Lammy, 16 Ağustos'ta İsrail'i ziyaret etmişti ancak bu görüşme gerçekleşmediğinden dolayı iki taraf arasında herhangi bir iletişim sağlanamadı.