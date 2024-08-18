Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Netanyahu, İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile Görüşmeyi Reddetti

Netanyahu, İngiltere'nin UCM başvurusunu geri çekmesi nedeniyle Dışişleri Bakanı Lammy ile görüşmeyi reddetti.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 12:30
Netanyahu, İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile Görüşmeyi Reddetti

Netanyahu'nun Görüşme Reddedişi

İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Londra'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı'na yönelik yakalama kararı başvurusunun geri çekilmesi dolayısıyla İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir görüşme ayarlamayı kabul etmedi.

İddiaların Arkasındaki Nedenler

Yerel kaynaklara dayanan Kanal 13 televizyonunun haberine göre, İngiltere'nin itirazını geri çekmesine öfkelenen Netanyahu, bölgeyi ziyaret eden Lammy ile görüşmeyi reddetti. İngiliz yetkililer, Netanyahu ile Lammy arasında bir görüşme ayarlamak için birkaç kez talepte bulunsa da, Başbakan Netanyahu'nun programlarının çakıştığını söyleyerek 16 Ağustos'taki görüşmeyi iptal etti.

İngiltere Hükümeti'nin Tutumu

Yeni İngiltere Hükümeti, Keir Starmer liderliğinde, 26 Temmuz'da UCM Başsavcısı'nın Netanyahu hakkında başlattığı yakalama kararı itirazını geri çekmişti. 10 Numara’dan bir sözcü, önceki hükümetin itirazını takip etmeyeceklerini ve bunun mahkemenin karar vermesi gereken bir konu olduğunu belirtti.

David Lammy'nin Ziyareti

David Lammy, 16 Ağustos'ta İsrail'i ziyaret etmişti ancak bu görüşme gerçekleşmediğinden dolayı iki taraf arasında herhangi bir iletişim sağlanamadı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı