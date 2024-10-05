DOLAR
34,23 0%
EURO
37,62 0%
ALTIN
2.919,65 0%
BITCOIN
2.122.128,19 -0,41%

Netanyahu İran'a Yanıt Verme Tehdidinde Bulundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın misilleme saldırılarına karşılık verme hakkının bulunduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 23:37
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 23:37
Netanyahu İran'a Yanıt Verme Tehdidinde Bulundu

Netanyahu'dan İran'a Cevap Tehdidi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın gerçekleştirdiği misilleme saldırısına cevap verme tehdidinde bulundu. Televizyonda yaptığı açıklamada, ülkesinin bu tür saldırılara karşılık verme hakkını vurguladı.

İran'ın Füze Saldırısına Karşılık Vermek Şart

Netanyahu, İran'ın yaptığı füze saldırısını "tarihin en büyük balistik füze saldırısı" olarak nitelendirerek, "Kendimizi savunmak ve bu saldırılara yanıt vermek İsrail'in görevi ve hakkıdır. Bunu gerçekleştireceğiz," şeklinde konuştu.

Askeri Tepki Tehditleri

İran'dan gelen misilleme saldırısının ardından Netanyahu ve İsrail'in askeri liderleri, herhangi bir tarih vermeden Tahran'a yönelik büyük bir askeri tepki tehdidinde bulundular. Bazı yetkililer ise İran'ın nükleer tesislerine saldırı çağrısında bulunuyor.

İsrail resmi televizyonu KAN, Netanyahu hükümetinin İran'a güçlü bir saldırı başlatma kararı aldığını duyurdu. Ayrıca hazırlıkların Washington ile birlikte yürütüldüğü belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Genel Kurulu'nda Önemli Gelişmeler Yaşanacak
2
Haftanın Önemli Tarihleri ve Olayları
3
10 Yıl Önceki Acı: PKK Yandaşlarının Vahşice Katlettiği Gençlerin Ailelerinin Yaşadığı Zor Günler
4
AK Parti Yeni Kanun Tekliflerini TBMM'ye Taşıyor
5
Charyn Kanyonu: Orta Asya'nın Doğal Harikası
6
Kuzey Kore Anayasa Değişikliği: Birleşme Maddeleri Kaldırılabilir
7
Lise Öğrencileri Afetlerde Kullanılacak İHA ile Birincilik Kazandı

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor