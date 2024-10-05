Netanyahu İran'a Yanıt Verme Tehdidinde Bulundu

Netanyahu'dan İran'a Cevap Tehdidi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın gerçekleştirdiği misilleme saldırısına cevap verme tehdidinde bulundu. Televizyonda yaptığı açıklamada, ülkesinin bu tür saldırılara karşılık verme hakkını vurguladı.

İran'ın Füze Saldırısına Karşılık Vermek Şart

Netanyahu, İran'ın yaptığı füze saldırısını "tarihin en büyük balistik füze saldırısı" olarak nitelendirerek, "Kendimizi savunmak ve bu saldırılara yanıt vermek İsrail'in görevi ve hakkıdır. Bunu gerçekleştireceğiz," şeklinde konuştu.

Askeri Tepki Tehditleri

İran'dan gelen misilleme saldırısının ardından Netanyahu ve İsrail'in askeri liderleri, herhangi bir tarih vermeden Tahran'a yönelik büyük bir askeri tepki tehdidinde bulundular. Bazı yetkililer ise İran'ın nükleer tesislerine saldırı çağrısında bulunuyor.

İsrail resmi televizyonu KAN, Netanyahu hükümetinin İran'a güçlü bir saldırı başlatma kararı aldığını duyurdu. Ayrıca hazırlıkların Washington ile birlikte yürütüldüğü belirtildi.