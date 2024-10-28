Netanyahu: İran'ın Şer Eksenini Ortadan Kaldırmak En Önemli Hedefimiz

Netanyahu'dan Önemli Açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin uzun vadedeki hedeflerinin "İran'ın şer eksenini ortadan kaldırmak" olduğunu vurguladı. Bu hedeflerinden asla vazgeçmeyeceklerini ekledi.

Knesset'teki Konuşmasında İran'a Dikkat Çekti

Netanyahu, İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada, 26 Ekim tarihinde İran'a gerçekleştirdikleri hava saldırısını ele aldı. Saldırının kapsamlı olduğunu savunan Netanyahu, Tahran'ın bölgedeki vekil güçlerinin bu saldırıyı püskürtmeyi başaramadığını iddia etti.

İsrail'in Saldırısı ve İran'ın Yanıtı

İsrail, 1 Ekim'de İran tarafından yapılan füze saldırılarına karşılık olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri noktaları hedef almıştı. Netanyahu, bu saldırının başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

İran yönetimi, saldırıya uğrayan askeri noktaların Tahran ve batı bölgesindeki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bulunduğunu bildirdi. Hava savunma sistemlerinin birçok saldırıyı başarıyla engellediği, ancak bazı yerlerde sınırlı hasar meydana geldiği aktarıldı. Saldırılarda, toplamda 4 asker ve 1 sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu.