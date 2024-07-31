Netanyahu: İsrail'in Zorlu Günleri Bekleniyor

Netanyahu, Zorlu Günlere Dikkat Çekti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da hedef alındığı suikast sonrası, ülkelerinin gelecekte zorlu günlerle karşılaşacağını ifade etti.

Gazze Saldırıları Devam Edecek

7 Ekim'den itibaren Gazze’de ciddi yıkıma yol açan çatışmalara değinen Netanyahu, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Kirya Askeri Üssü'nde yapılan kabine toplantısında, “her senaryoya hazır olduklarını” belirtti. İçeriden ve dışarıdan gelen baskılara rağmen saldırılara devam etme kararlılığını vurguladı.

İran ile Savaşın Eşiğinde

Netanyahu, ülkesinin “İran ve müttefiklerine karşı varoluşsal bir savaş” sürdürdüğünü savunarak, geleceğe dair endişelerini paylaştı. Ancak, Heniyye’nin İran'da uğradığı suikasta ilişkin detay vermekten kaçındı.

Heniyye'nin Suikastus ve Tepkiler

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'dayken suikasta uğradı. Iran Devrim Muhafızları Ordusu, olayın ardından Heniyye'nin kaldığı konuta saldırı düzenlendiğini duyurdu. Her iki taraf da suikastı İsrail'e bağlarken, İsrailli yetkililer konu hakkında yorum yapmamayı tercih etti.

İsmail Heniyye, 2017 yılında Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak Halid Meşal’in yerine getirilmişti.