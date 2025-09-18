Netanyahu: Kral Hüseyin Köprüsü'nde Ölen 2 İsrailli Asker

Netanyahu, Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü'ndeki saldırıda ölen 2 İsraillinin asker olduğunu doğruladı; bugün 6 asker hayatını kaybetti, ölü sayısı 910'a yükseldi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 22:12
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 22:12
Allenby Sınır Kapısı yakınındaki saldırıda can kaybı doğrulandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasındaki sınır geçişi Kral Hüseyin Köprüsü (Allenby Sınır Kapısı) yakınında düzenlenen saldırıda ölen 2 İsraillinin asker olduğunu açıkladı.

Netanyahu, Kanal 14 televizyonuna yaptığı açıklamada, bugün 4'ü Gazze'de 2'si Batı Şeria'da olmak üzere 6 İsrail askerinin öldüğünü kaydetti.

Başbakan, "Bugün Allenby'de 2 askerin öldürüldüğü bilgisini aldım, bu olaydan dolayı üzüntü duyuyorum." diyerek Hamas liderlerini hedef alacaklarına dair tehditlerini yineledi.

İsrail ordusunun yayınladığı verilere göre, ölen ve "isminin yayınlanmasına izin verilen" İsrail askeri sayısı 910'a yükseldi.

Daha önce, işgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasındaki sınır geçişi yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 2 İsraillinin öldüğü bildirilmişti. Saldırıyı düzenleyen kişinin Ürdün vatandaşı olduğu ve Gazze'ye yardım taşıyan tırlardan birinin sürücüsü olarak görevlendirildiği iddia edilmişti.

