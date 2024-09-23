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Netanyahu: Kuzeydeki Güç Dengesini Değiştiriyoruz

İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan'a düzenlenen hava saldırılarını ve hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 17:43
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 17:43
Netanyahu: Kuzeydeki Güç Dengesini Değiştiriyoruz

Netanyahu, Güç Dengesini Değiştirdiklerini Açıkladı

İsrail'in Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları sonrası Başbakan Binyamin Netanyahu, kuzeydeki güç dengesinin değişimi konusundaki taahhütlerini ve bu hedefe ulaştıklarını vurguladı.

Açıklamalar, Savunma Bakanlığı Kompleksinde Yapıldı

Başbakan Netanyahu, Lübnan'a düzenlenen hava saldırılarının yönetildiği savunma bakanlığı kompleksinde yaptığı açıklamada, "Kuzeydeki güvenlik dengesini değiştireceğimize söz verdim. Yaptığımız şey de tam olarak bu." sözlerine yer verdi.

Politika Hakkında Bilgilendirme

Netanyahu, hala durumu anlamayanlar için İsrail'in politikalarını açıklığa kavuşturmak istediğini belirterek, "Biz bir tehdidi beklemiyoruz, onu öngörüyoruz. Her yerde, her sahada, her zaman." dedi.

Savaşın Ardından Kayıplar Artıyor

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarının ardından 182 kişinin hayatını kaybettiği ve 727 kişinin yaralandığı bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu verileri kamuoyuyla paylaştı. Ülkedeki güney bölgelerinden göç dalgası sürerken, eğitim bakanlığı eğitime ara verirken, içişleri bakanlığı ise okulları İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen vatandaşlara açma kararı aldı.

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