Netanyahu, Lübnan'daki Patlamaların Sorumluluğunu Üstlendi

Netanyahu'dan Çarpıcı Açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı telsiz ve çağrı cihazlarının patlatılması saldırısının sorumluluğunu üstlendiğini duyurdu. Bu açıklama, İsrail Güvenlik Kabinesindeki muhalefete rağmen geldiği için dikkat çekti.

Haftalık Kabine Toplantısı

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Netanyahu, 17-18 Eylül tarihlerinde Lübnan’da gerçekleştirilen bu operasyonun sorumluluğunu kabine toplantısında açık bir şekilde kabul etti.

Netanyahu, görevden aldığı Savunma Bakanı Yoav Gallant ve ülkenin güvenlik teşkilatındaki üst düzey yetkililerini dolaylı yoldan eleştirerek, “Lübnan'daki (çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması) operasyonu ve Nasrallah'ın öldürülmesi, güvenlik teşkilatındaki üst düzey yetkililerin ve onlardan sorumlu siyasi kademenin muhalefetine rağmen gerçekleştirilmiştir.” şeklinde konuştu.

Trump ile Görüşmeler

Kabine toplantısının ardından yayımladığı video mesajda, Netanyahu, ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile son günlerde 3 önemli görüşme yaptığını belirtti. Netanyahu, “Tüm bileşenleriyle İran tehdidi ve bunun yarattığı tehlike konusunda aynı fikirdeyiz.” ifadelerini kullandı.

Patlamaların Sonuçları

Lübnan'da 17-18 Eylül tarihlerinde Hizbullah'a ait çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşanmış ve bu olayda hemen hemen 12 kişi hayatını kaybetmiş; 2 bin 323 kişi ise yaralanmıştır. Ek olarak, 18 Eylül'de patlatılan çok sayıda telsiz sonucu 25 kişi hayatını kaybederken, 608'den fazla kişi yaralanmıştır. Lübnanlı yetkililer, olaydan İsrail’i sorumlu tutmuş; ancak İsrail'den konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmemiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.