DOLAR
34,38 0%
EURO
36,84 0%
ALTIN
2.969,82 0%
BITCOIN
2.739.391,92 -4,49%

Netanyahu, Lübnan'daki Patlamaların Sorumluluğunu Üstlendi

İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan'da Hizbullah'a ait telsizlerin patlatılmasına yönelik sorumluluğu üstlendiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 18:04
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 18:04
Netanyahu, Lübnan'daki Patlamaların Sorumluluğunu Üstlendi

Netanyahu'dan Çarpıcı Açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı telsiz ve çağrı cihazlarının patlatılması saldırısının sorumluluğunu üstlendiğini duyurdu. Bu açıklama, İsrail Güvenlik Kabinesindeki muhalefete rağmen geldiği için dikkat çekti.

Haftalık Kabine Toplantısı

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Netanyahu, 17-18 Eylül tarihlerinde Lübnan’da gerçekleştirilen bu operasyonun sorumluluğunu kabine toplantısında açık bir şekilde kabul etti.

Netanyahu, görevden aldığı Savunma Bakanı Yoav Gallant ve ülkenin güvenlik teşkilatındaki üst düzey yetkililerini dolaylı yoldan eleştirerek, “Lübnan'daki (çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması) operasyonu ve Nasrallah'ın öldürülmesi, güvenlik teşkilatındaki üst düzey yetkililerin ve onlardan sorumlu siyasi kademenin muhalefetine rağmen gerçekleştirilmiştir.” şeklinde konuştu.

Trump ile Görüşmeler

Kabine toplantısının ardından yayımladığı video mesajda, Netanyahu, ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile son günlerde 3 önemli görüşme yaptığını belirtti. Netanyahu, “Tüm bileşenleriyle İran tehdidi ve bunun yarattığı tehlike konusunda aynı fikirdeyiz.” ifadelerini kullandı.

Patlamaların Sonuçları

Lübnan'da 17-18 Eylül tarihlerinde Hizbullah'a ait çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşanmış ve bu olayda hemen hemen 12 kişi hayatını kaybetmiş; 2 bin 323 kişi ise yaralanmıştır. Ek olarak, 18 Eylül'de patlatılan çok sayıda telsiz sonucu 25 kişi hayatını kaybederken, 608'den fazla kişi yaralanmıştır. Lübnanlı yetkililer, olaydan İsrail’i sorumlu tutmuş; ancak İsrail'den konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmemiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bangladeş'te Miting Öncesi Şiddet: Eski Başbakan Hasina Destekçileri ile Muhalifler Arasında Arbede
2
İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında 31 Kişi Hayatını Kaybetti
3
Amsterdam'da Filistin Destekçilerine Sert Polis Müdahale
4
İsrail, Şam'da Hava Saldırısı Düzenledi İddiası
5
Netanyahu, Lübnan'daki Patlamaların Sorumluluğunu Üstlendi
6
Şanlıurfa'da Düğünde Havaya Açılan Ateşle Genç Kız Hayatını Kaybetti
7
Tuskegee Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek