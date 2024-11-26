Netanyahu, Lübnan ile Ateşkes Anlaşmasını Güvenlik Kabinesine Sunacak

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Lübnan ile aralarındaki çatışmanın sona ermesi amacıyla bir ateşkes anlaşması üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Netanyahu, yaptığı açıklamada, bu anlaşmanın güvenlik kabinesinin onayına sunulacağını belirtti. Anlaşmanın detaylarına dair herhangi bir bilgi vermekten kaçınsa da, bu hamlenin bölgedeki gerginlikleri azaltma yönünde önemli bir adım olduğu ifade ediliyor.

Güvenlik kabinesi toplantısının tarihi henüz netleşmemiş olsa da, yarının gündeminde bu konunun yer alması bekleniyor. Uzmanlar, anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda, bölgedeki istikrara olumlu katkı sağlayabileceğini vurguluyor.

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