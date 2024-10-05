Netanyahu, Macron'un Silah Ambargosu Çağrısını Reddetti

Netanyahu'dan Sert Yanıt

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve diğer Batı liderlerine silah ambargosu çağrılarının "ayıp" olduğunu söyledi.

İran'a Karşı Savaş Sözleri

Netanyahu, yaptığı bir konuşmada, Macron'a seslenerek, Hamas, Hizbullah, Husiler ve diğer İran destekli gruplara karşı 7 cephede savaştıklarını ileri sürdü. "İsrail, 200 balistik füze atan bu barbar İran'a karşı tüm medeni dünya ile birlik olmalı," dedi.

Destek Olmadan Zafer Vurgusu

Netanyahu, yanında duran destekçilerine teşekkür ederken, karşıt görüşte olanlar için küçümseyici bir dille, destekleri olsun ya da olmasın, zafer kazanacaklarını savundu. "İsrail, sadece kendi varlığı için değil, tüm dünyanın barış ve güvenliği için bu savaşı sürdürecektir," ifadelerini kullandı.

İnsani Felaket Göz Ardı Edildi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da yarattığı insani felaketin detaylarına değinmeyen Netanyahu, bu süreçte yaşanan can kaybı ve yıkım hakkında sessiz kaldı. Uzmanlar, 17 bini çocuk olmak üzere toplamda 42 bine varan Filistinli'nin hayatını kaybettiğini belirtmektedir.

ABD'nin Askeri Desteği

Öte yandan, ABD, İsrail'e yönelik 8,7 milyar dolarlık bir askeri yardım paketi açıkladı. Macron ise, Gazze'ye silah sevkiyatının durdurulması gerektiğine vurgu yaparak, uluslararası hukuk çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Macron, "Sivil halkı feda ederek terörle mücadele edilemez," diyerek, "Lübnan, yeni bir Gazze olamaz" ifadelerini kullandı.