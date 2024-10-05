DOLAR
34,23 0%
EURO
37,62 0%
ALTIN
2.919,65 0%
BITCOIN
2.122.128,19 -0,41%

Netanyahu, Macron'un Silah Ambargosu Çağrısını Reddetti

İsrail Başbakanı Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un silah ambargosu önerisini 'ayıp' olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 23:59
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 23:59
Netanyahu, Macron'un Silah Ambargosu Çağrısını Reddetti

Netanyahu'dan Sert Yanıt

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve diğer Batı liderlerine silah ambargosu çağrılarının "ayıp" olduğunu söyledi.

İran'a Karşı Savaş Sözleri

Netanyahu, yaptığı bir konuşmada, Macron'a seslenerek, Hamas, Hizbullah, Husiler ve diğer İran destekli gruplara karşı 7 cephede savaştıklarını ileri sürdü. "İsrail, 200 balistik füze atan bu barbar İran'a karşı tüm medeni dünya ile birlik olmalı," dedi.

Destek Olmadan Zafer Vurgusu

Netanyahu, yanında duran destekçilerine teşekkür ederken, karşıt görüşte olanlar için küçümseyici bir dille, destekleri olsun ya da olmasın, zafer kazanacaklarını savundu. "İsrail, sadece kendi varlığı için değil, tüm dünyanın barış ve güvenliği için bu savaşı sürdürecektir," ifadelerini kullandı.

İnsani Felaket Göz Ardı Edildi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da yarattığı insani felaketin detaylarına değinmeyen Netanyahu, bu süreçte yaşanan can kaybı ve yıkım hakkında sessiz kaldı. Uzmanlar, 17 bini çocuk olmak üzere toplamda 42 bine varan Filistinli'nin hayatını kaybettiğini belirtmektedir.

ABD'nin Askeri Desteği

Öte yandan, ABD, İsrail'e yönelik 8,7 milyar dolarlık bir askeri yardım paketi açıkladı. Macron ise, Gazze'ye silah sevkiyatının durdurulması gerektiğine vurgu yaparak, uluslararası hukuk çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Macron, "Sivil halkı feda ederek terörle mücadele edilemez," diyerek, "Lübnan, yeni bir Gazze olamaz" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Genel Kurulu'nda Önemli Gelişmeler Yaşanacak
2
Haftanın Önemli Tarihleri ve Olayları
3
10 Yıl Önceki Acı: PKK Yandaşlarının Vahşice Katlettiği Gençlerin Ailelerinin Yaşadığı Zor Günler
4
AK Parti Yeni Kanun Tekliflerini TBMM'ye Taşıyor
5
Charyn Kanyonu: Orta Asya'nın Doğal Harikası
6
Kuzey Kore Anayasa Değişikliği: Birleşme Maddeleri Kaldırılabilir
7
Lise Öğrencileri Afetlerde Kullanılacak İHA ile Birincilik Kazandı

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor