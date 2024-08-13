Netanyahu, Mescid-i Aksa Baskınının Statükosunu Savundu

Netanyahu'dan Mescid-i Aksa İle İlgili Açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mescid-i Aksa'daki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Netanyahu, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in fanatik Yahudi gruplarla gerçekleştirdiği baskının ardından yaptığı yorumların aksine, Mescid-i Aksa'daki statükonun değişmediğini savundu.

Başbakanlık Ofisi'nden Açıklama

Netanyahu, Mescid-i Aksa’ya yönelik politikaların yalnızca başbakan ve hükümet tarafından belirlendiğini vurgulayarak, "Tapınak Dağı'ndaki (Mescid-i Aksa) hiçbir bakanın özel bir politikası yoktur," dedi. Ayrıca, Mescid-i Aksa'nın mevcut politikalarının devam edeceğini belirtti.

Mescid-i Aksa'ya Yapılan Baskın

Bugün sabah saatlerinde, yaklaşık 2250 fanatik Yahudi, İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, fanatiklerin Aksa'da Talmudik ritüeller yapmalarını kaydetti.

Ben-Gvir'in Provokatif Açıklamaları

Ben-Gvir, Aksa'da "Yahudilerin ibadet ettiği" yönündeki iddialarını destekleyerek, yeni politikaların uygulamaya konulduğunu ifade etti. Ancak Netanyahu’nun ofisi, Ben-Gvir'in bu yorumlarını reddederek mevcut statükonun sürdüğünü açıkladı.

Statüko Anlaşmaları

Ürdün, 1994'teki Vadi Araba Anlaşması ile Kudüs'teki dini işlerden sorumlu olarak kabul edilirken, 2013'te imzalanan başka bir anlaşma ile de kutsal mekanların güvenliği sağlanmıştır. Mescid-i Aksa, Ürdün Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunmaktadır ve sadece Müslümanların ibadet edebileceği bir alan olarak tanımaktadır.

Netanyahu ve hükümeti, Mescid-i Aksa'daki dini ritüellerin yanı sıra, İsrail polisinin korumasında yapılan baskınların huzursuzluk yarattığını, ancak mevcut düzenin korunmasının önemine dikkat çekiyor.