Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki Konuşmasına Türkiye'de Protestolar

Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki Konuşması Protesto Edildi

İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşma, Bursa ve çevresindeki şehirlerde yoğun bir şekilde protesto edildi. Bursa'nın Ulucami bahçesinde bir araya gelen Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu üyeleri, Netanyahu'ya tepki göstererek, Gazze'deki durumu kınadılar.

Bursa'daki Protesto

Platform sözcüsü Furkan Arı, yaptığı açıklamada, “Gazze'deki soykırım insanlık tarihine kara bir leke bırakmıştır” dedi. Arı, ABD'nin Netanyahu'yu davet etmesini eleştirerek, şunları söyledi: "Netanyahu'nun Gazze'deki vahşetle alay edercesine sarf ettiği sözler, ABD'li parlamenterler tarafından sık sık alkışlanmıştır. Bu durum, ABD'nin demokrasi ve özgürlük maskesinin bir kez daha düştüğünü gösteriyor."

Eskişehir'de Tepkiler

Eskişehir Milli İrade Platformu da Reşadiye Camisi önünde Netanyahu'nun konuşmasını protesto etti. Grup sözcüsü Mehmet Şirin Aslan, "Hafızalardan silinmeyecek bu utanç fotoğrafı, Filistin'in yalnız olmadığını bir kez daha göstermektedir" dedi. Aslan, Parlamentoda direniş gösteren Rashida Tlaib ve dışarıdaki eylemcilerle dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Bilecik'te Protestolar

Bilecik'te de benzer şekilde protestolar gerçekleştirildi. Milli İrade Platformu Bilecik Şubesi adına İsa Yıldız, "ABD Parlamentosu'nın durumu, tarihin utanç verici anlarından biri olarak kalacaktır" şeklinde konuştu.

Protestolar, Netanyahu'nun konuşmalarının ve ABD'nin politikalarının kınandığı geniş bir desteği de beraberinde getirdi. Türkiye, Filistin'in yanında durmaya devam edeceğini vurguluyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına Bursa'da tepki gösterildi. Bursa'da cuma namazı sonrası Ulucami bahçesinde toplanan Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu üyeleri, Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki açıklamasını protesto etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına Bursa'da tepki gösterildi. Bursa'da cuma namazı sonrası Ulucami bahçesinde toplanan Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu üyeleri, Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki açıklamasını protesto etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına Bursa'da tepki gösterildi. Bursa'da cuma namazı sonrası Ulucami bahçesinde toplanan Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu üyeleri, Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki açıklamasını protesto etti.