Netanyahu'nun ABD Kongresindeki Alkışları Antalya'da Protesto Edildi

Protesto Eylemi Antalya'da Düzenlendi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşması sırasında aldığı alkışlar, Antalya'da yoğun bir şekilde protesto edildi. Milli İrade Platformu üyeleri, Cuma namazı sonrası Muratpaşa Cami önünde bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi.

Netanyahu'nun Konuşması Ve Tepkiler

Açıklama yapan Ensar Vakfı Antalya Şube Başkanı Mahsum Emre, ABD Kongresi'ndeki o anların Gazze'deki insanlık dramı ile alay edercesine olduğunu dile getirdi. Emre, "Kongrenin bu durumu, asla unutulmayacak bir utanç tablosu olarak kayıtlara geçmiştir," ifadelerini kullandı.

Amerikan Demokrasi Maskesi Düşüyor

Emre, protesto sırasında yaptığı açıklamalarda, "ABD'nin demokrasi ve özgürlük maskesi bu korkunç görüntüyle birlikte yeniden düşmüştür. Bu alkışlar, Batı ülkelerinin soykırımcı karakterini yüceltmektedir," dedi.

Dayanışma Mesajları

ABD Kongresi'ne karşı sert eleştirilerde bulunan Emre, "Parlamento içinde tek başına direnen Rashida Tlaib ve dışarıdaki tüm destekçilerimize selamlarımızı iletiyoruz. Filistin, yalnız değildir. Türkiye her koşulda bu mücadeleye desteğini sürdürecektir. Milli İrade Platformu olarak, zulmü alkışlayanlara karşı mazlumları savunmaya devam edeceğiz. Soykırıma destek verenler, mutlaka hesap verecektir," şeklinde konuştu.

Yapılan bu açıklamaya, birçok sivil toplum kuruluşu ve vatandaşlar destek vererek katıldı.

Antalya'da bir araya gelen Milli İrade Platformu üyeleri, ABD Kongresi'nde konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ayakta alkışlanmasına tepki gösterdi. Cuma namazı sonrası Muratpaşa Cami önünde toplanan platform üyeleri adına Ensar Vakfı Antalya Şube Başkanı Mahsum Emre (ortada), basın açıklaması yaptı.

Antalya'da bir araya gelen Milli İrade Platformu üyeleri, ABD Kongresi'nde konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ayakta alkışlanmasına tepki gösterdi. Cuma namazı sonrası Muratpaşa Cami önünde toplanan platform üyeleri adına Ensar Vakfı Antalya Şube Başkanı Mahsum Emre (ortada), basın açıklaması yaptı.