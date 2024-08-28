Netanyahu'nun ABD Yaptırımlarına Tepkisi: Filistinlilere Şiddet Uygulayanlar İçin Yaptırım Kararı

Netanyahu ABD'nin Yaptırım Kararına Sert Tepki Gösterdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'nin işgal altındaki Batı Şeria'da, Filistinlilere yönelik şiddet eylemleri gerçekleştiren bir kişi ile bir kuruluşa yaptırım uygulama kararına kesin bir dille karşı çıktığını ifade etti.

ABD'nin Yaptırım Listesi

ABD'nin, Batı Şeria'daki bir aşırılıkçı kuruluşa ve Yitzhak Levi Filant adlı bir güvenlik görevlisine yaptırımlar getirmesi büyük bir tartışmaya yol açtı. Netanyahu, bu durumu "İsrail'in vatandaşlarına yönelik uygulanan yaptırımların kabul edilemez olduğunu" belirterek sert bir dille eleştirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi Açıklama Yaptı

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, "İsrail, ABD’nin verdiği bu yaptırım kararını son derece ciddiye alıyor ve bu konuyla ilgili olarak Amerika ile hassas bir şekilde görüşmeler yürütüyor," denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada yanlızca Filistin topraklarının gasbedilerek şiddetin arttığını belirterek, yaptırım listesine alınan Haşomer Yoş adlı sivil toplum kuruluşunun daha önce başka aşırılıkçı gruplara destek vererek yerinden edilen Filistinlilerin geri dönüşünü engellediğini vurguladı.

Biden Yönetiminin Tutumu

Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e sağladığı koşulsuz askeri destek nedeniyle eleştirilen Başkan Joe Biden, şubat ayında işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırımlar getiren bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı.

Netanyahu'nun bu tepkisi, ABD'nin dikkatini çekmekte ve uluslararası ilişkilerde yeni bir tartışmanın kapısını aralamaktadır.