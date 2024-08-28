Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Netanyahu'nun ABD Yaptırımlarına Tepkisi: Filistinlilere Şiddet Uygulayanlar İçin Yaptırım Kararı

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin Filistinlilere şiddet uygulayanlara yönelik yaptırım kararını protesto etti.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 21:01
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 21:01
Netanyahu'nun ABD Yaptırımlarına Tepkisi: Filistinlilere Şiddet Uygulayanlar İçin Yaptırım Kararı

Netanyahu ABD'nin Yaptırım Kararına Sert Tepki Gösterdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'nin işgal altındaki Batı Şeria'da, Filistinlilere yönelik şiddet eylemleri gerçekleştiren bir kişi ile bir kuruluşa yaptırım uygulama kararına kesin bir dille karşı çıktığını ifade etti.

ABD'nin Yaptırım Listesi

ABD'nin, Batı Şeria'daki bir aşırılıkçı kuruluşa ve Yitzhak Levi Filant adlı bir güvenlik görevlisine yaptırımlar getirmesi büyük bir tartışmaya yol açtı. Netanyahu, bu durumu "İsrail'in vatandaşlarına yönelik uygulanan yaptırımların kabul edilemez olduğunu" belirterek sert bir dille eleştirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi Açıklama Yaptı

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, "İsrail, ABD’nin verdiği bu yaptırım kararını son derece ciddiye alıyor ve bu konuyla ilgili olarak Amerika ile hassas bir şekilde görüşmeler yürütüyor," denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada yanlızca Filistin topraklarının gasbedilerek şiddetin arttığını belirterek, yaptırım listesine alınan Haşomer Yoş adlı sivil toplum kuruluşunun daha önce başka aşırılıkçı gruplara destek vererek yerinden edilen Filistinlilerin geri dönüşünü engellediğini vurguladı.

Biden Yönetiminin Tutumu

Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e sağladığı koşulsuz askeri destek nedeniyle eleştirilen Başkan Joe Biden, şubat ayında işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırımlar getiren bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı.

Netanyahu'nun bu tepkisi, ABD'nin dikkatini çekmekte ve uluslararası ilişkilerde yeni bir tartışmanın kapısını aralamaktadır.

İLGİLİ HABERLER

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar