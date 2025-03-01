Netanyahu'nun Askeri Sekreteri Moskova'ya Gitti: Suriye'deki Rus Askeri Varlığı Masada

İsrail Başbakanı Netanyahu, askeri sekreteri Goffman'ı Suriye'deki Rus varlığını görüşmek üzere Moskova'ya gönderdi.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 22:07
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 22:07
Netanyahu'nun Askeri Sekreteri Moskova'ya Gitti: Suriye'deki Rus Askeri Varlığı Masada

Netanyahu'nun Diplomasisi: Moskova Ziyareti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, askeri sekreteri Roman Goffman'ı Suriye'deki Rus askeri varlığını görüşmek üzere Moskova'ya gönderdi. Yedioth Ahronoth gazetesine göre, Netanyahu, Rusya ile ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Goffman'ın başkent Moskova'da bir dizi önemli görüşme gerçekleştireceğini bildirdi.

İsrail'in Tercihleri ve Stratejileri

Haberde İsrail'in Suriye'nin "zayıf" kalmasını istediği ve bu doğrultuda Suriye'deki durumu etkilemek için Türkiye yerine Rusya'yı tercih ettiğine dikkat çekildi. Goffman’ın Moskova ziyareti, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Yine, daha önce benzer amaçlarla başka ülkeleri "gizlice" ziyaret ettiği belirtildi.

İsrail-Rusya İşbirliği ve Türk Askeri Üsleri

Haberde, İsrail'in Suriye'deki Türk askeri üsleri kurulmasını engellemeye çalıştığı vurgulanıyor. İsrail, bununla birlikte Suriye ordusunun eğitilmesi ve ülkenin hava sahasının korunmasını da istemiyor.

Gözler Gazze Şeridi'nde

Toplantıların bir diğer amacı ise Rusya'dan Hamas'a baskı yaparak Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak olarak öne çıkıyor. Netanyahu'nun, Suriye'nin güneyinin tamamen askerden arındırılmasını talep ettiğini hatırlatmak gerekir. Netanyahu, "Yeni rejim güçlerinin Şam'ın güneyindeki bölgeye girmesine izin vermeyeceğiz," ifadesiyle bu durumu pekiştirmişti.

Kalıcı İşgal Mesajı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'nin güneyinin "askerden arındırılmış bölge" olması gerektiğini savunarak, yeni Şam yönetiminin bu alandaki mevzi ve karakolları kontrol etmesine izin vermeyeceklerini dile getirmiştir.

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