Netanyahu'nun Biden İle Görüşmesi Tehlikeye Girdi

Netanyahu'nun Washington Ziyareti Gündemde

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 7 Ekim'den sonraki ilk yurtdışı gezisi için 23 Temmuz'da ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da gerçekleştireceği planlanan görüşmenin kesinleşmediği bildirildi. İsrail'deki Walla internet sitesinin muhabiri Barak Ravid, Başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberde, görüşme için Beyaz Saray'dan kesin bir yanıt gelmediğini ifade etti.

Biden'ın Kovid-19'tan Etkilenmesi

ABD kaynakları, Biden'ın Kovid-19 hastalığı sebebiyle ertelediği görüşmenin, başkanın karantina sürecinin sona ermesine bağlı olduğunu duyurdu.

Trump ile Görüşme Çabaları Başladı

Netanyahu'nun ekibi, 7 Ekim sonrası gerçekleştireceği ilk yurtdışı seyahatinde, dört yıl aradan sonra eski Başkan Donald Trump ile de randevu ayarlamayı hedefliyor.

Protestolar ve Kamuoyu Tepkileri

Esir yakınları, Netanyahu’nun Washington’daki temaslarını protesto etmek için sokaklarda toplanmaya hazırlanıyor. Gazze’de süregelen insanlık dramı nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Netanyahu’nun 'soykırım' ile suçlanması bekleniyor. 24 Temmuz tarihinde kongrede yapacağı konuşmanın Demokrat Parti temsilcileri tarafından boykot edilmesi öngörülüyor.

İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Artıyor

Bu dönemde, İsrailli yetkililerin Gazze'ye yönelik saldırılarını arttırması, olan biteni daha karmaşık bir hale getiriyor. 22 Temmuz'da yapılan saldırılarda en az 70 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralanırken, toplam kayıplar 39 bine ulaştı. İsrail ordusunun, bölgede zorla tahliye ettiği alanlarda pek çok insanın yardıma ihtiyacı var.

Bu gelişmeler ışığında, Netanyahu’nun uluslararası arenada nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.