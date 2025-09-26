Netanyahu'nun BM Konuşması Gazze'de Hoparlörle Dinletilecek

İsrail yönetimi hoparlör kurulumunu talep etti

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri büyük bir insanlık felaketine yol açtığı ve soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmanın Gazze'deki Filistinlilere hoparlörler aracılığıyla dinletilmesi planlanıyor.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, Başbakanlık Ofisi, İsrail ordusundan Gazze Şeridi'ne hoparlörler kurulmasını istedi. Haberde, ordunun ve Başbakanlık Ofisi'nin konuya ilişkin soruları yanıtlamayı reddettiği belirtildi.

Haberde ayrıca, Netanyahu'nun BM'deki konuşmasının Gazze'deki Filistinlilere çeşitli noktalara kurulacak hoparlörlerden dinletileceği kaydedildi.

Gazze'deki kara unsurlarının Filistinlilerin yaşadığı bölgelerin uzağında konuşlandırıldığı, fakat hoparlörleri kurmak için bu bölgelere yaklaşmak zorunda kalınacaklarına işaret edildi.

Netanyahu'nun bugün 16:00'da (TSİ) BM Genel Kurulu'nda konuşması bekleniyor.