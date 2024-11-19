Netanyahu’nun Danışmanları Gizli Belgelerin Sızdırılması Skandalında Adli Soruşturma Altında

İsrail'de Sızıntı Skandalı: Netanyahu’nun Danışmanları Hakkında Soruşturma

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun danışmanları, gizli belgelerin sızdırılması olayında karıştıkları iddiasıyla adli soruşturma altına alındı. Şin-Bet (İsrail iç istihbarat servisi) ve İsrail polisi, bu belgelerin Alman Bild gazetesine sızdırılmasıyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

Danışmanların İsimleri ve Soruşturma Süreci

Haaretz gazetesinin adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberde, Netanyahu'nun danışmanlarından Yonathan Urich ve eski danışmanı Srulik Einhorn'un sızdırma olayına karıştıklarının kanıtlandığı belirtildi. Ayrıca, İsrail polisi Urich’i ifadesine başvurmak üzere çağırdı.

Einhorn'un Durumu ve İlgili Belgeler

Einhorn'un Sırbistan'da bulunduğu ve ne zaman İsrail'e döneceği ya da sorgulanacağı hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı aktarıldı. Bunun yanı sıra, tutuklanan ve Netanyahu'nun yardımcılarından biri olan Eliezer Feldstein'in de gizli belgeleri sızdırmaya çalıştığı ancak gizlilik gerekçesiyle başarılı olamadığı öğrenildi.

Soruşturmanın Genişlemesi

Olay hakkında yürütülen soruşturmada, 5 kişinin gözaltına alındığı ve bu kişilerin arasında Feldstein'in de bulunduğu ifade edildi. Hamas'a ait olduğu belirtildiği belgelerin kamuoyunu manipüle etmek amacıyla yabancı basına sızdırıldığı ortaya çıktı. Bu belgeler, Bild ve The Jewish Chronicle gazetelerinde yayımlandı.

Belgelerdeki Öne Çıkan İddialar

Jewish Chronicle’ın belgelerle ilgili haberine göre, Yahya Sinvar’ın İsrailli esirlerle birlikte Mısır üzerinden Gazze dışına kaçmayı planladığı iddia edildi. Bild gazetesinde yer alan bilgilere göre ise, Hamas’ın psikolojik harp taktiği olarak esir takası ve ateşkes görüşmelerini uzatma planları detaylandırıldı.

Güvenlik Teşkilatındaki Endişeler

İsrail basınında, sızıntı olayının İsrail güvenlik teşkilatında büyük endişe ve öfkeye yol açtığı, bunun da Netanyahu ve askeri yetkililer arasında gerginliğe neden olacağı vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.