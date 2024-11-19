DOLAR
34,49 0,03%
EURO
36,57 0,11%
ALTIN
2.917,65 -0,57%
BITCOIN
3.236.333,53 -2,85%

Netanyahu’nun Danışmanları Gizli Belgelerin Sızdırılması Skandalında Adli Soruşturma Altında

İsrail basını, Netanyahu'nun danışmanlarının gizli belgelerin sızdırılmasında rol oynadığını ortaya koyan kanıtlar olduğunu bildirdi.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 21:02
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 21:02
Netanyahu’nun Danışmanları Gizli Belgelerin Sızdırılması Skandalında Adli Soruşturma Altında

İsrail'de Sızıntı Skandalı: Netanyahu’nun Danışmanları Hakkında Soruşturma

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun danışmanları, gizli belgelerin sızdırılması olayında karıştıkları iddiasıyla adli soruşturma altına alındı. Şin-Bet (İsrail iç istihbarat servisi) ve İsrail polisi, bu belgelerin Alman Bild gazetesine sızdırılmasıyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

Danışmanların İsimleri ve Soruşturma Süreci

Haaretz gazetesinin adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberde, Netanyahu'nun danışmanlarından Yonathan Urich ve eski danışmanı Srulik Einhorn'un sızdırma olayına karıştıklarının kanıtlandığı belirtildi. Ayrıca, İsrail polisi Urich’i ifadesine başvurmak üzere çağırdı.

Einhorn'un Durumu ve İlgili Belgeler

Einhorn'un Sırbistan'da bulunduğu ve ne zaman İsrail'e döneceği ya da sorgulanacağı hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı aktarıldı. Bunun yanı sıra, tutuklanan ve Netanyahu'nun yardımcılarından biri olan Eliezer Feldstein'in de gizli belgeleri sızdırmaya çalıştığı ancak gizlilik gerekçesiyle başarılı olamadığı öğrenildi.

Soruşturmanın Genişlemesi

Olay hakkında yürütülen soruşturmada, 5 kişinin gözaltına alındığı ve bu kişilerin arasında Feldstein'in de bulunduğu ifade edildi. Hamas'a ait olduğu belirtildiği belgelerin kamuoyunu manipüle etmek amacıyla yabancı basına sızdırıldığı ortaya çıktı. Bu belgeler, Bild ve The Jewish Chronicle gazetelerinde yayımlandı.

Belgelerdeki Öne Çıkan İddialar

Jewish Chronicle’ın belgelerle ilgili haberine göre, Yahya Sinvar’ın İsrailli esirlerle birlikte Mısır üzerinden Gazze dışına kaçmayı planladığı iddia edildi. Bild gazetesinde yer alan bilgilere göre ise, Hamas’ın psikolojik harp taktiği olarak esir takası ve ateşkes görüşmelerini uzatma planları detaylandırıldı.

Güvenlik Teşkilatındaki Endişeler

İsrail basınında, sızıntı olayının İsrail güvenlik teşkilatında büyük endişe ve öfkeye yol açtığı, bunun da Netanyahu ve askeri yetkililer arasında gerginliğe neden olacağı vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şi Cinping ve Olaf Scholz, G20 Zirvesi'nde Küresel İşbirliği Vurgusu Yaptı
2
Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde İsrail'e Tepki: Türkiye Mazlumların Yanında
3
Adem Yıldırım'dan CHP'li Belediyelere SGK Borcu Uyarısı
4
Hatay'da Çimlere Basan Vatandaşlara Anons Uyarısı
5
Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi
6
İsrail Saldırılarında Gazze'de 12 Filistinli Hayatını Kaybetti
7
HSK 332 Hakim ve Savcının Görev Yerini Değiştirdi

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek