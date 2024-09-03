Netanyahu'nun Esir İfadeleri Tepki Topladı

Başbakan Netanyahu'nun Gazze Açıklamaları Eleştirildi

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun gerçekleştirdiği basın toplantısında kullandığı ifadelerin geri getirme niyeti taşımadığını ortaya koyduğunu savundular.

Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumu'ndan Açıklama

İsrail'deki Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumu, sosyal medya platformu X'te Netanyahu'nun, Hamas ile yapılacak muhtemel anlaşmaların önünde durduğunu belirttiği Philadelphi Koridoru konusunu gündeme getirmesi üzerine bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Netanyahu, Gazze'deki esirleri geri getirme niyetinde olmadığını ortaya koydu. Başbakan, hayati öneme sahip olan insanları kurtarmak yerine, onları terk etmeyi tercih etti" denildi.

Netanyahu'nun Yalanlamaları

Bununla birlikte, Netanyahu'nun esirlerin geri dönmesi için müzakereye yanaşmadığı yönündeki eleştirileri yanıtlayarak, yaptığı konuşmanın "yalan ve çarpıtmalarla dolu" olduğunu vurgulayan forum, esirlerin durumu üzerine kamuoyunun artık bu yanlış yönetimi kabul etmeyeceğini ifade etti.

Öte yandan, Netanyahu, Hamas ile yapılacak ateşkes ve esir takası anlaşmalarında Mısır ile olan sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nun işgali konusundaki kararlılıklarını yineledi.