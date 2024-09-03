Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Netanyahu'nun Esir İfadeleri Tepki Topladı

İsrailli esir yakınları, Netanyahu'nun Gazze'deki esirler için geri getirme niyetinin olmadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 10:45
Netanyahu'nun Esir İfadeleri Tepki Topladı

Başbakan Netanyahu'nun Gazze Açıklamaları Eleştirildi

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun gerçekleştirdiği basın toplantısında kullandığı ifadelerin geri getirme niyeti taşımadığını ortaya koyduğunu savundular.

Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumu'ndan Açıklama

İsrail'deki Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumu, sosyal medya platformu X'te Netanyahu'nun, Hamas ile yapılacak muhtemel anlaşmaların önünde durduğunu belirttiği Philadelphi Koridoru konusunu gündeme getirmesi üzerine bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Netanyahu, Gazze'deki esirleri geri getirme niyetinde olmadığını ortaya koydu. Başbakan, hayati öneme sahip olan insanları kurtarmak yerine, onları terk etmeyi tercih etti" denildi.

Netanyahu'nun Yalanlamaları

Bununla birlikte, Netanyahu'nun esirlerin geri dönmesi için müzakereye yanaşmadığı yönündeki eleştirileri yanıtlayarak, yaptığı konuşmanın "yalan ve çarpıtmalarla dolu" olduğunu vurgulayan forum, esirlerin durumu üzerine kamuoyunun artık bu yanlış yönetimi kabul etmeyeceğini ifade etti.

Öte yandan, Netanyahu, Hamas ile yapılacak ateşkes ve esir takası anlaşmalarında Mısır ile olan sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nun işgali konusundaki kararlılıklarını yineledi.

İLGİLİ HABERLER

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar