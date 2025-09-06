Netanyahu'nun 'Filistinlileri Göç Ettirme' Sözlerine Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve KİK'ten Sert Tepki

Netanyahu'nun 'Filistinlileri Göç Ettirme' Sözlerine Bölgeden Sert Tepki

Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden sürgün edilmesine ilişkin açıklamalarını ortak bir dille kınadı ve söz konusu açıklamaların uluslararası hukuka, insani ilkelere ve temel haklara aykırı olduğunu bildirdi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, Netanyahu'nun açıklamalarına ilişkin olarak: "İsrail Başbakanı'nın, Filistinlilerin Refah Sınır Kapısı da dahil olmak üzere topraklarından zorla çıkarılmasına ilişkin tekrarladığı açıklamalarını ve Filistinlileri zorla yerinden etme amacıyla abluka ve açlığı kullanmaya devam etmesini kınıyoruz." ifadeleri yer aldı. Açıklamada bunun "uluslararası hukukun, ilkelerin ve en temel insani standartların ağır bir ihlali" olduğu vurgulandı ve Mısır'a tam destek verildiği kaydedildi.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığı ise Netanyahu'nun açıklamalarını, "İsrail'in kardeş Filistin halkının haklarını ihlal eden yaklaşımının bir uzantısı, uluslararası hukuk ve anlaşmaların hiçe sayılması ve iki devletli çözüm başta olmak üzere barış fırsatlarını engelleme girişimi" olarak nitelendirdi. Açıklamada ayrıca, "İşgal güçleri, Gazze'de uyguladığı soykırım, Batı Şeria'da işlediği suçlar, kutsal mekanlara yönelik ihlalleri, yerleşim birimlerini genişletmesi, Kudüs'ü Yahudileştirmesi ve yardımları engellemesi gibi toplu cezalandırma politikalarıyla, Filistin halkını topraklarından ayıramayacak ve meşru haklarından vazgeçiremeyecek." ifadelerine yer verildi.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Netanyahu'nun sözleri "hem uluslararası hukuka hem de kardeş Filistin halkının pazarlık konusu olamayacak haklarına yönelik bir ihlal" olarak tanımlandı. Açıklamada, Filistinlileri yerinden etme yönündeki her türlü girişimin reddedildiği vurgulanırken, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'in (BM) İsrail'in Gazze'deki uygulamalarını durdurmak için acilen harekete geçirilmesi çağrısı yapıldı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK)

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi de yayımladığı açıklamada, Netanyahu'nun Filistinlilerin topraklarından göç ettirilmesine ilişkin "tehlikeli ve sorumsuzca" yaptığı açıklamaları kınadı. Budeyvi, bu ifadelerin "etnik temizlik suçunun tam anlamıyla işlenmesi için yapılmış aleni bir çağrı ve tüm uluslararası sözleşmelerin, normların ve yasaların açık bir ihlali" olduğunu belirterek, uluslararası toplumun hukuki ve insani sorumluluklarını acilen üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Netanyahu'nun Açıklamaları ve Mısır'ın Tepkisi

Netanyahu, Telegram'daki "Abu Ali Express" kanalına verdiği röportajda, "Gazze'den ayrılmak her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah (Sınır) Kapısı'nı onların çıkışı için açabilirim ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır." demiş, Gazze'nin yeniden inşası için farklı planlardan söz ederek "Bu toplu bir sürgün değil." iddiasında bulunmuştu. Netanyahu ayrıca Kahire'nin Gazze'deki Filistinlilerin herhangi bir şekilde yerinden edilmesini reddettiğine dair açıklamalarına karşılık Mısır'ın "Gazze sakinlerini kendi topraklarında hapsetmeyi tercih ettiğini" iddia etmişti.

Mısır Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında ise Kahire yönetiminin, Filistin halkının ister zorla ister gönüllü olsun herhangi bir bahaneyle topraklarından çıkarılmasını, siviller ve sivil altyapı hedef alınarak Filistinlilerin göçe zorlanmasını kınadığı ve reddettiği belirtildi. Açıklamada, Mısır'ın Filistin davasının tasfiyesine asla ortak olmayacağı, yerinden edilmelerin kapısı haline gelmeyeceği ve bunun "değişmez kırmızı çizgi" olarak kalacağı yinelendi.