Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Netanyahu'nun Gazze Açıklamaları: Sivil Ölüm Sayısını Düşük Buluyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'deki sivil ölümlerin düşük olduğunu savundu ve saldırılarla ilgili iddialarda bulundu.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 23:41
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 23:41
Netanyahu'nun Gazze Açıklamaları: Sivil Ölüm Sayısını Düşük Buluyor

Netanyahu'nun Sivil Ölümler Üzerine Açıklamaları

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim'den bu yana devam eden Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Netanyahu, uluslararası basına yaptığı açıklamada, bu süreçte sivil ölümlerin yüksek olmadığını öne sürdü.

Ordu Önlemler Alıyor

Toplantıda, Netanyahu, İsrail ordusunun saldırılarda sivillerin zarar görmemesi için "hiçbir ordunun almadığı kadar önlem aldığını" iddia etti. Gazze'nin Refah bölgesine yönelik saldırılarda, 2 bin Hamas üyesinin öldüğünü öne sürdü ve buna karşın yalnızca 20 Filistinli sivilin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Güvenli Bölge İddiası

Netanyahu, Filistinlilerin saldırılardan önce güvenli bölgelere geçtiğini belirterek, "Onlara çadır, su, kanalizasyon ve gıda sağladık," dedi. Ayrıca, Gazze'de çocuk felci aşısı yapılmasına izin verdiklerini vurgulayarak, insani politikalara devam edeceğini dile getirdi.

Batı Şeria'nın Haritada Yokluğunu Savundu

Basın toplantısında gösterdiği haritada Batı Şeria'nın yer almaması konusunda açıklama yapan Netanyahu, "Bu harita Ölü Deniz'i de göstermiyor. Ürdün Nehri'ni de göstermiyor. Ben Gazze hakkında konuşuyorum," dedi. Bu açıklamalar, Filistinlilerin durumu açısından tartışmalara yol açtı.

Esir İddiaları ve Baskı Gerekliliği

Netanyahu, Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakması için baskı altında tutulması gerektiğini savunarak, Refah'ta bulunmanın önemini belirtti. "Eğer biz Refah'tan çekilirsek, hiçbir baskı kalmayacak. Esirleri alamayacağız," şeklinde konuştu.

Şiddetli Saldırılar ve Artan Can Kaybı

Öte yandan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, 40 bini aşkın can kaybı rapor edildi. Bu süreç, bölgedeki insani durumu daha da zorlaştırdı.

İLGİLİ HABERLER

TOGG'dan Eylül ayına özel kampanya! 700 bin TL'ye yüzde 0 faiz imkanıyla Togg'unuza kavuşun

Altın ve Gümüşte Şok Düşüş! Fiyatı Duyan 'Bedava' Gibi Kuyumculara Akın Ediyor

Bu bankanın bankamatiğini kullananlar yaşadı! Banka kartına öyle bir özellik geldi ki...

Tiryakilere bir şok daha! Sigara bu tarihte 5 TL zam geliyor: En ucuz sigara 69 TL'ye yükseliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Altın ve Gümüşte Şok Düşüş! Fiyatı Duyan 'Bedava' Gibi Kuyumculara Akın Ediyor

Bu bankanın bankamatiğini kullananlar yaşadı! Banka kartına öyle bir özellik geldi ki...

TOKİ Eylül 2024 Kampanyası Başvuruları Nasıl Yapılır? E-Devlet Üzerinden Adım Adım Başvuru Rehberi

TOGG'dan Eylül ayına özel kampanya! 700 bin TL'ye yüzde 0 faiz imkanıyla Togg'unuza kavuşun

Bu bankada parası olanın hesabına ay sonunda kemiksiz 4 bin 231 TL'ye trink diye yatacak!

O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını şimdi yayınladı: İşte başvuru şartları

Theo James'in Sürpriz İstanbul Ziyareti

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 133 Zabıta Memuru Alımı İlanı Az Önce Geldi! En Az 35 Bin TL Maaş

A101 5-11 Eylül 2024 Kataloğu Yayımlandı! Süpürge, Yatak, Bebek Bezi, Un, Şeker, TV, Bisiklet, Tava ve Yüzlerce Ürün Çok Uyguna A101'de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı En Az 38 Bin TL Maaş ile KPSS Şartsız 47 Memur Alımı Yapacak!

5 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Tiryakilere bir şok daha! Sigara bu tarihte 5 TL zam geliyor: En ucuz sigara 69 TL'ye yükseliyor