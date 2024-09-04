Netanyahu'nun Gazze Açıklamaları: Sivil Ölüm Sayısını Düşük Buluyor

Netanyahu'nun Sivil Ölümler Üzerine Açıklamaları

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim'den bu yana devam eden Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Netanyahu, uluslararası basına yaptığı açıklamada, bu süreçte sivil ölümlerin yüksek olmadığını öne sürdü.

Ordu Önlemler Alıyor

Toplantıda, Netanyahu, İsrail ordusunun saldırılarda sivillerin zarar görmemesi için "hiçbir ordunun almadığı kadar önlem aldığını" iddia etti. Gazze'nin Refah bölgesine yönelik saldırılarda, 2 bin Hamas üyesinin öldüğünü öne sürdü ve buna karşın yalnızca 20 Filistinli sivilin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Güvenli Bölge İddiası

Netanyahu, Filistinlilerin saldırılardan önce güvenli bölgelere geçtiğini belirterek, "Onlara çadır, su, kanalizasyon ve gıda sağladık," dedi. Ayrıca, Gazze'de çocuk felci aşısı yapılmasına izin verdiklerini vurgulayarak, insani politikalara devam edeceğini dile getirdi.

Batı Şeria'nın Haritada Yokluğunu Savundu

Basın toplantısında gösterdiği haritada Batı Şeria'nın yer almaması konusunda açıklama yapan Netanyahu, "Bu harita Ölü Deniz'i de göstermiyor. Ürdün Nehri'ni de göstermiyor. Ben Gazze hakkında konuşuyorum," dedi. Bu açıklamalar, Filistinlilerin durumu açısından tartışmalara yol açtı.

Esir İddiaları ve Baskı Gerekliliği

Netanyahu, Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakması için baskı altında tutulması gerektiğini savunarak, Refah'ta bulunmanın önemini belirtti. "Eğer biz Refah'tan çekilirsek, hiçbir baskı kalmayacak. Esirleri alamayacağız," şeklinde konuştu.

Şiddetli Saldırılar ve Artan Can Kaybı

Öte yandan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, 40 bini aşkın can kaybı rapor edildi. Bu süreç, bölgedeki insani durumu daha da zorlaştırdı.