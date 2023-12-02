Netanyahu'nun Gazze'de 'Tampo Bölge' Kurma Planı

İsrail devlet televizyonunda yapılan yayında kaynağı belirtilmeden Netanyahu ile Blinken arasına perşembe günü yapılan görüşme hatırlatıldı. Batı Kudüs'te bir araya gelen iki devlet adamın arasında geçen önemli bir detay yayın sırasında aktarıldı.

Blinken ile yaptığı görüşmede Netanyahu'nun Filistin ile devam eden savaş sonlandığında Gazze'de bir tampon bölge kuracağını söylediği aktarıldı. Netanyahu'nun konuşma esnasında, "savaş bittikten sonra Gazze'nin güvenliğini kontrol altına alacağını ve Gazze'de derin bir tampon bölge kuracağını" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Görüşmede bahsi geçen konunun İsrail savaş kabinesi tarafından kabul edildiği de belirtiliyor. Yapılan haberde, Arap ükeleri ile ABD'nin "Gazze topraklarının küçülmesine neden olacak tüm planlarına" karşı çıkıldığı da ifade edildi.