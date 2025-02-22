Netanyahu'nun Güvenlik Toplantısı: Filistinli Esirlerin Serbest Bırakılması Gecikebilir

Netanyahu'nun güvenlik toplantısının sonuna kadar Filistinli esirlerin serbest bırakılmayacağı iddia edildi.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 18:54
Netanyahu'nun Güvenlik Toplantısı: Filistinli Esirlerin Serbest Bırakılması Gecikebilir

Güvenlik Toplantısının Sonucu Bekleniyor

İsrail medyasına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bugün gerçekleştireceği "güvenlik toplantısı" sonrasında 620 Filistinli esirin serbest bırakılması kararı verilecek. Toplantının bitmesine kadar esirlerin tesliminin geciktirileceği bildirildi.

Ateşkes Anlaşması ve Esirlerin Durumu

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Tel Aviv yönetimi, bu akşamki toplantıda ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının devamı ve 4 İsrailli esirin cenazesinin durumu hakkında görüşmeler yapacak. Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının, toplantıdan çıkacak karara bağlı olduğu ifade ediliyor.

Hamas'tan İhlal İddiaları

Hamas, esir takasının yedinci turunda İsrail'in çeşitli ihlallerde bulunduğunu öne sürdü. Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi yetkilisi Najid el-Fahuri, İsrail'in Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını bilinçli olarak geciktirdiğini duyurdu.

Gazze'den İyi Haber: 6 İsrailli Esir Serbest Bırakıldı

Öte yandan, Hamas, esir takası kapsamında bugün Gazze Şeridi'nde tutulan 6 İsrailli esiri serbest bıraktı. Serbest bırakılan esirler, Uluslararası Kızılhaç ekipleri aracılığıyla İsrail'e teslim edildi. Bu durum, esir takası anlaşmasının devamı olarak değerlendiriliyor.

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