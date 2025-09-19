Netanyahu’nun Hamlesi: İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Kudüs Hedefi Ne?

Analiz Özeti

İRAM Başkanı Doç. Dr. Serhan Afacan, İsrail’in Filistin topraklarındaki son saldırılarını ve Binyamin Netanyahu yönetiminin stratejik hamlelerini AA Analiz için değerlendirdi. Yazı, Netanyahu’nun Gazze-Batı Şeria-Kudüs hattında izlediği politikanın olası amaçlarını ve bölgesel yansımalarını analiz ediyor.

Son on günde ne oldu?

Geride kalan on gün, İsrail’in Filistin üzerindeki saldırganlığı ekseninde yoğun gelişmelere sahne oldu. Bu dönemde Netanyahu hükümeti Gazze’de saldırılarına devam ederken, 9 Eylülde Doha’daki Hamas ofisine yönelik ve Hamas Siyasi Büro yetkililerini hedef alan saldırı başarısız olsa da 6 sivili öldürdü.

7 Ekim sonrası dönemde bölgede diplomasi hareketliliği yaşandı; 11 Kasım 2023 ve 11 Kasım 2024te Riyad’da gerçekleştirilen İİT ve Arap Birliği ortak zirvelerinin ardından, dayanışma amaçlı bir zirve de 15 Eylülde Doha’da yapıldı. Burada yapılan açıklamalarda İsrail’in saldırılarının adil ve kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşma çabalarını baltaladığı vurgulandı.

Zirve Bildirisi ve Saldırılar

Doha’da yayımlanan 25 maddelik bildiride, 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti vurgulandı ve Filistin halkını yerlerinden etmeye dönük girişimlerin etnik temizlik politikasına eşdeğer olduğuna dikkat çekildi. Bildirinin 10. maddesi özellikle "Bölgesel ve uluslararası istikrar ve güvenliğe doğrudan tehdit oluşturan İsrail’in, bölgede yeni bir ‘fiili durum dayatma’ planlarına karşı durulması ve bunlarla mücadele edilmesi gerektiğini" tekrarladı.

Buna karşın İsrail saldırıları sürdü; 16 Eylülde Gazze kentine kara saldırısı başlatıldı, sivil alanlar ve hastaneler hedef alınarak en az 83 Filistinli daha hayatını kaybetti. Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımı: "Gazze yanıyor. Görev tamamlanana kadar pes etmeyecek ve geri adım atmayacağız" şeklindeydi.

İnsani tablo ve Batı Şeria’daki gelişmeler

Zorunlu tahliyeler nedeniyle yüzlerce Filistinli aile kuzeyden güneye göç etti. Halen hareketlilik sürüyor. Gazze’de 7 Ekimden bu yana öldürülen sivil sayısı 65 bini geçmiş bulunuyor.

Netanyahu aynı zamanda Batı Şeria’da da sert politikalar izledi. 8 Eylülde Ramot Kavşağı’ndaki silahlı saldırıda 6 İsrailli hayatını kaybetmiş, buna karşılık Batı Şeria’da 15 Eylül'den bu yana 186 Filistinli öldürüldü. İsrail unsurları bölgedeki bazı evleri ve yapıları yıkarak sivilleri yerinden etti; El-Halil’de bir okul için yıkım kararı çıkartıldı, diğer okullara baskınlar düzenlendi.

Yerleşimci grupların saldırıları da devam etti; 13 Eylülde Ramallah yakınlarında düzenlenen saldırıda 21 yaşındaki Muhammed İsa Ahmed Alevi şehit edildi.

Sembolik adımlar ve demeçler

Netanyahu, resmi ziyaret için bölgeye gelen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte Mescid-i Aksa güneyindeki Silvan kasabasındaki arkeolojik çalışmalara ilişkin tünelde "sembolik kazı" yaptı. Rubio’nun alan için "Belki de gezegendeki en önemli arkeolojik alanlardan biri" sözleri gazetecilerin dikkatini çekti. Netanyahu ise Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarla "Burası bizim şehrimiz. Erdoğan, senin şehrin değil. Her zaman bizim olacak, bir daha bölünmeyecek" dedi.

Uluslararası raporlar ve hukuk

16 Eylülde Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu önemli bir rapor yayımladı. BM İnsan Hakları Konseyi tarafından kurulan komisyon, İsrail’in eylemlerini Soykırım Sözleşmesi’nde yer alan dört eylemi işlemekle ilişkilendirdi: Filistinlileri öldürmek, ciddi bedensel veya zihinsel zarara uğratmak, fiziksel varlığını kısmen veya tamamen ortadan kaldırmaya yönelik adımlar atmak ve doğurganlığı engellemeye yönelik eylemler.

Bu raporun İsrail saldırılarını doğrudan sonlandırması beklenmese de UAD ve UCM önündeki dava ve soruşturmalara etkisi olabileceği vurgulandı.

Netanyahu ne hedefliyor?

Afacan’a göre Netanyahu kendisini "en iyi stratejist" olarak görüyor ve Filistin meselesinde nihai, kalıcı bir çözüm arayışında. Bu yaklaşım Gazze’yi insansızlaştırmayı ve Filistin adına mücadele edebilecek yapıları ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Netanyahu, tarihsel örneklerden yola çıkarak büyük tavizler vermeyi ertelemeyi ve sahada fiili durumlar oluşturarak pazarlık gücünü artırmayı tercih ediyor.

Analizde öne çıkan argüman şudur: Netanyahu, Gazze’yi ilhak etmeme karşılığında Batı Şeria’daki fiili durumu kabul ettirmeyi hedefliyor olabilir. Bu yaklaşımın hukuki bir dayanağı olmadığı, ancak ABD desteği, uluslararası hukuku göz ardı etme lüksü ve küresel jeopolitik dengelerin sağlayabileceği örtüler nedeniyle uygulanabilir hale geldiği savunuluyor.

Sonuç ve öneriler

Afacan, İsrail’in dayattığı fiili durumlara karşı ya yeni bir gerçeklik oluşturulması ya da çözümün müzakereyle aranması gerektiğini belirtiyor. İİT ve Arap Birliği ortak zirvesinde de vurgulandığı üzere, İsrail saldırganlığının "kapsamlı siyasi çözüme ulaşma çabalarını baltaladığı" kanaati, müzakereye taraf aktörlerin bu çabaları hızlandırmasını zorunlu kılıyor. Aksi durumda bölge savaş ile barış arasında güvensiz bir denklemde sıkışmış olacak.

Doç. Dr. Serhan Afacan, Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsünde Öğretim Üyesi ve İRAM Başkanıdır.

* Makalelerdeki fikirler yazarına aittir ve Anadolu Ajansının editoryal politikasını yansıtmayabilir.