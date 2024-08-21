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Netanyahu'nun Hedefi Gazze'de Uzun Süreli İşgal Mi?

Haaretz editörü Aluf Benn, Netanyahu’nun asıl gayesinin esirleri kurtarmak değil, Gazze’yi işgale devam etmek olduğunu belirtiyor.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 20:24
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 20:24
Netanyahu'nun Hedefi Gazze'de Uzun Süreli İşgal Mi?

Netanyahu’nun Gerçek Hedefi Nedir?

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Haaretz’in editörü Aluf Benn, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun asıl amacının Gazze’yi uzun süreli olarak işgal etmek olduğunu ifade etti. Benn, "Netanyahu’nun savaş hedefi esirlerin kurtarılması değil, Gazze’nin işgalidir.“ diyerek iddialarını güçlendirdi.

İşgalin Arkasındaki Strateji

Benn, Netanyahu'nun kalan esirlerin hayatı ve bölgesel savaş riskine rağmen hedefinin işgal olduğunu savundu. Aynı zamanda, Netanyahu’nun esirler konusunu kendi siyasi rakiplerine karşı bir koçbaşı olarak kullandığını belirtti.

Uluslararası Baskının Önemi

Benn, Netanyahu’nun kabine toplantısında geçmişte dile getirdiği sloganı hatırlatarak işgal edilen toprakların uluslararası baskılar karşısında dahi geri verilmeyeceği anlamına geldiğini vurguladı.

Gazze’de Durum ve Geleceği

Benn, Gazze'deki yavaş yavaş ilerleyen işgalin, Batı Şeria'daki uzun süreli işgal ile benzerlik gösterdiğini ve burada büyük bir Yahudi şehri kurulamayacağını ifade etti. Ayrıca, Gazze’nin güneyinin Hamas tarafından kontrol edileceğini ve uluslararası toplumun bu bölgedeki ilginin azalacağını aktardı.

İdeolojik Yaklaşımlar

İsrail’in Gazze’deki stratejisini belirleyen emekli Tümgeneral Giora Eiland, bölgedeki Filistinlilerin açlıkla yüzleşmesini ve sürgün edilmesini önerdi. Benn, bunun İsrail sağının planlarıyla örtüştüğünü yorumladı.

ABD ile İlişkiler ve Gelecek Senaryoları

Benn, ABD seçimlerinde kuklaca hangi aday kazanırsa kazansın, Washington’un İran’ın tansiyonunu yükseltmemek ve İsrail’i koruma amacıyla aktif rol almasının beklendiğini sözlerine ekledi. Özellikle Kamala Harris’in kazanması durumunda bile, Filistin destekçisi göstericilerin etkisinin azalacağını vurguladı.

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