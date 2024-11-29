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Netanyahu'nun Hükümeti Ve Gazze Saldırıları: Analiz

İsrailli analist Ben Caspit, Netanyahu'nun hükümetinin çöküş korkusuyla Gazze saldırılarını sürdürdüğünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 16:21
Netanyahu'nun Hükümeti Ve Gazze Saldırıları: Analiz

Hükümetin Düşme Korkusu: Netanyahu'nun Gazze Saldırıları

İsrailli gazeteci ve siyasi analist Ben Caspit, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hükümetinin düşebileceği endişesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları durdurmadığını öne sürdü. Caspit, İsrail'in Maariv gazetesinde kaleme aldığı yazıda,

Lübnan ve Gazze Arasındaki Çelişki

Lübnan'da Hizbullah'a karşı yürütülen saldırılar ile Gazze'de Hamas'a karşı yapılan arasındaki fark nedir?” diyerek, saldırıların neden devam ettiğini sorguladı. Caspit, 'Sonuçta tam tersi olması gerekiyordu.' ifadesiyle, Lübnan yerine Gazze’de ateşkes sağlanması gerektiğine dikkat çekti. Gazze’deki durumun daha açık olduğunu belirten Caspit, 'Hamas büyük ölçüde yıpratıldı. Şu anda askeri bir işlevi bulunmuyor. Ancak Hizbullah saldırıyor ve füze atıyor.' dedi.

Ateşkesin Hükümeti Sarsma Etkisi

Caspit, Tel Aviv yönetiminin Lübnan'da ateşkes yaparken Gazze'de neden saldırılara devam ettiğini sorguladı. “Anlamayan varsa cevap basit. Gazze'de ateşkes Netanyahu'nun koalisyonunu çökertecek, Lübnan'daki ateşkesle ise çökmeyecek.” değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'de ateşkes yapılması halinde birçok kez hükümetten çekileceklerini açıklamıştı. Bu durum, Netanyahu’nun fazla etkisiz kalmasını da beraberinde getiriyor.

Ben-Gvir, İsrail Güvenlik Kabinesi'nde 26 Kasım’da Lübnan'da ateşkese varılmasına ilişkin oylamada “hayır” oyu veren tek bakan olarak dikkat çekmişti. Ancak Ben-Gvir'in itirazlarına rağmen, kabine tasarıyı onaylayarak, Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkesin 27 Kasım’da yürürlüğe girmesine zemin hazırladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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