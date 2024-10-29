Netanyahu'nun İHA Saldırısı Korkusu

Başbakan Netanyahu'nun Korkuları Artıyor

İsrail'in önde gelen medya kuruluşlarından alınan haberlere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, Meclis'e insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenebilecek saldırılardan ciddi şekilde korkuyor.

Kapalı Oturumda Endişelerini Paylaştı

Netanyahu'nun, Meclis'teki kapalı oturumda yaptığı açıklamada, "Eğer şimdi Meclis'e bir İHA saldırısı yapılsa nereye gidebiliriz? En çok korktuğum şey, İHA'lar. Füzelerle başa çıkma konusunda iyi sistemlerimiz var ama Meclis'in sürekli olarak nerede toplandığını anlamıyorum." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Geçmişte Yaşanan Bir Olay

19 Ekim'de, Lübnan'dan fırlatılan bir İHA, İsrail'in kuzeyindeki Kayserya kentinde Netanyahu'nun konutunu hedef almıştı. İsrail Başbakanlık Ofisi, olay sırasında Netanyahu ve eşinin evde bulunmadığını, dolayısıyla yaralanmanın yaşanmadığını bildirmişti.

Sosyal Medyada Tartışmalar

Olay, sosyal medya kullanıcıları arasında Netanyahu'nun evi olduğu iddia edilen yeri göstermesi açısından dikkatle takip edildi. Kullanıcılar, İHA'nın hasar verdiği ev ile Netanyahu'nun kamuya açık kaynaklarda paylaşılan konutunun görüntülerinin örtüşmesine dikkat çekti.

Başbakanlık Ofisi, olayla ilgili daha fazla açıklama yapmazken, Netanyahu'nun yaşadığı endişenin arka planında bu tür olayların sürekli artan bir tehdit oluşturması yatıyor.