Netanyahu'nun İngiltere Dışişleri Bakanı ile Görüşmeyi Reddettiği İddia Ediliyor

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Görüşme Reddi

İsrail'in başkanı Binyamin Netanyahu'nun, Londra'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı'nın hakkında yakalama kararı başvurusunu geri çekmesi üzerine, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüşmeyi reddettiği öne sürülüyor.

İddialar ve Tepkiler

İsrail'in Kanal 13 televizyonuna dayandırdığı habere göre, Londra'nın itirazını geri çekmesine sinirlenen Netanyahu, Lammy'nin bölge ziyaretine rağmen, İngiltere tarafının görüşme talebini geri çevirdi. İngiliz yetkililer, Netanyahu ile Lammy arasında görüşme ayarlamak için birçok girişimde bulundu. Ancak Netanyahu, program çakışması sebebiyle 16 Ağustos'taki görüşmeyi reddetti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın Açıklaması

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, bu iddiaları yalanlayarak, Dışişleri Bakanı Lammy'nin 14 Temmuz'daki göreve geldiği ilk İsrail ziyaretinde Netanyahu ile bir araya geldiğini belirtti. Ayrıca, Lammy'nin 16 Ağustos'ta Fransız mevkidaşı ile birlikte yaptığı ziyaretinde, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile acil ateşkes talebini yinelediği ifade edildi. Bakanlık, Netanyahu ile bir görüşme yapılmasının planlanmadığını vurguladı.

Geçmişteki Görüşmeler ve İtirazın Geri Çekilmesi

Açıklamada, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın geçen ay Netanyahu ile bir görüşme gerçekleştirdiği hatırlatıldı. Starmer yönetimindeki hükümet, 26 Temmuz'da UCM Başsavcısı'nın Netanyahu hakkında yakalama kararı başvurusuna yönelik itirazı geri çekti.

Başbakanlık Ofisi'nden bir sözcü, önceki hükümetin itirazını takip etmeyeceklerini ve bunun mahkemenin karar vermesi gereken bir konu olduğunu belirtti.