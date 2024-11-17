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Netanyahu'nun Kayserya Konutuna İki İşaret Fişeği Atıldı

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Kayserya'daki konutuna iki işaret fişeği atıldı, temkinli bir soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 00:53
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 00:53
Netanyahu'nun Kayserya Konutuna İki İşaret Fişeği Atıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kayserya şehir merkezindeki özel konutuna iki işaret fişeği atıldığı bildirildi. Olay, İsrail emniyeti tarafından doğrulandı ve İsrail polisi ile İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet ortak bir duyuru yaptı.

Duyuruda, atılan işaret fişeğinin evin bahçesine düştüğü kaydedildi. Neyse ki olayda herhangi bir hasar meydana gelmediği ve Netanyahu ailesinin konutta bulunmadığı bilgisi verildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını duyuran polis ve Şin-Bet, durumu "tehlikeli bir tırmanışa işaret eden vahim bir olay" olarak kınadı.

Bu durum, Lübnan'dan 19 Ekim'de gerçekleştirilen ve Netanyahu'nun Kayserya'daki konutunu hedef alan bir İHA saldırısını akıllara getiriyor. O saldırıda da Netanyahu ve eşi Sara konutta değildi; ancak evin yatak odasının camında ufak hasar meydana gelmişti. Saldırının sorumluluğunu ise Hizbullah üstlenmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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