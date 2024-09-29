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Netanyahu'nun Koalisyonuna Muhalefetten Katılım

Gideon Saar'ın partisi, Netanyahu'nun koalisyonuna katılarak hükümetin gücünü artırdı. 68 milletvekiliyle yeni bir dönem başlıyor.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 21:38
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 21:38
Netanyahu'nun Koalisyonuna Muhalefetten Katılım

Netanyahu'nun Koalisyonunu Genişletti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, muhalefetteki Gideon Saar'ın partisinin dört milletvekilinin de hükümete katıldığını duyurarak koalisyonunu güçlendirdi.

Koalisyonun Gücü Arttı

Gideon Saar'ın dört milletvekiliyle koalisyona dahil olmasıyla 120 sandalyeli mecliste Netanyahu'nun hükümetinin desteği 68 milletvekiline ulaştı. Saar'ın hükümete katılması, Netanyahu'nun elini güçlendirirken aynı zamanda yeni siyasi dinamiklerin de önünü açabilir.

Saar'ın Rolü ve Geleceği

Saar, herhangi bir bakanlık rolü üstlenmeyecek ancak siyasi kabine ve daraltılmış güvenlik kabinesinde aktif olacak. Netanyahu, konuşmasında "şu an zor bir savaşın ortasında olduklarını" belirtti ve bunun bölgede yeni ittifakların kurulmasına zemin hazırlayabileceğine dikkat çekti.

Baskılar ve Geçmiş Dinamikler

İsrail basını, Saar'ın katılımının, hükümetin aşırı sağcı müttefiklerin tehditlerine karşı daha korunaklı hale geleceğini öne sürüyor. Gideon Saar, 2019'da Netanyahu'nun karşısına çıkmış, 2020'de kendi partisini kurarak siyasi kariyerine devam etmişti.

Son günlerde Saar'ın koalisyona katılması için Netanyahu ile yoğun pazarlıklar yaptığına dair bilgiler gündeme gelmişti.

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