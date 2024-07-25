Netanyahu'nun Kongre Konuşması Sırasında Gazze'de Bombardıman Devam Ediyor

Netanyahu'nun Konuşması ve Eş Zamanlı Bombardıman

İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'nde konuşma yaparken, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçular tarafından bombardımanlar gerçekleştirildi. Bu durum, uluslararası gözlemcilerin endişelerini artırırken, bölgedeki sivil kayıpların durumu belirsizliğini koruyor.

Bölgedeki Görgü Tanıkları

Bölgedeki görgü tanıkları, Beyt Lahiya beldesinde toplu halde bulunan Filistinli bir grubun üzerine İsrail savaş uçaklarının bombalar yağdırdığını bildirdi. Aynı zamanda, Gazze kentinin Şucaiyye, Tel el-Heva ve Zeytun mahalleleri, İsrail topçuları tarafından hedef alındı.

Sivil Savunma Birimi'nden Açıklama

Sivil Savunma Birimi, Telegram sayfasında yaptığı duyuruda, Beyt Lahiya Projesi bölgesinde bazı vatandaşların bombardımanlar sonucu etkilendiğini bildirdi. Ancak, hava saldırısı ve topçu atışları sonucu ölenlerin ve yaralananların sayısına dair henüz bir bilgi verilmedi.

Washington'da Gösteriler

Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşması sırasında, Washington caddelerinde binlerce kişi toplandı. Göstericiler, Gazze'deki savaşın durdurulması ve İsrail'e silah tedarikinin sona erdirilmesi için büyük bir yürüyüş gerçekleştirdi.