Netanyahu'nun Kongre Konuşmasına Tepkiler Artıyor

Netanyahu'nun Açıklamaları Eleştiri Aldı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşma, yalnızca medya değil, pek çok politikacı tarafından da eleştirildi. Konuşmasında Gazze'deki İsrail ordusunun eylemlerini çarpıtan Netanyahu, ABD'liler nezdinde kendisini saygın bir lider olarak tanıtma çabası içerisinde olduğu vurgulandı.
Yanlış Bilgiler ve Protestolar
Netanyahu, yaklaşık 1 saat süren konuşmasında, "Refah'ta hiç sivil öldürülmediğini" savunarak dikkatleri üzerine çekti. Ancak Associated Press, Netanyahu'nun kullandığı verilerin teyit edilmediğini belirtti ve binlerce Filistinlinin öldüğü saldırılara yönelik eleştirileri göz ardı ettiğini ifade etti.
Medya Değerlendirmeleri
Washington Post, Netanyahu'nun insani yardımlar konusundaki açıklamalarının Büyük Milletler ile çeliştiğini açıkladı. Politico da Netanyahu'nun bu konuşmasının, İsrail'e olan destek konusunda Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında önemli bir değişiklik yaratmayacağını öngördü.
Politikacıların Sert Tepkileri
Senatör Bernie Sanders ve Nancy Pelosi gibi önemli isimler, Netanyahu'ya yönelik sert eleştirilerde bulundular. Sanders, "Onun bir savaş suçlusu olduğunu düşünüyorum." derken, Pelosi de konuşmayı "açık ara en kötü konuşma" olarak nitelendirdi.
Protesto Gösterileri
Kongre binası dışında ve Netanyahu'nun kaldığı otelin çevresinde büyük bir Filistin destekçisi topluluğu protestolar düzenledi. Rashida Tlaib, Netanyahu'nun Kongre'deki sunumunun ardından "Bu iğrençti." diyerek tepkisini dile getirdi.