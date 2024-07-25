Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Netanyahu'nun Kongre Konuşmasına Tepkiler Artıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşması, medyada ve kamuoyunda büyük tartışmalara yol açtı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 14:35
Netanyahu'nun Kongre Konuşmasına Tepkiler Artıyor

Netanyahu'nun Açıklamaları Eleştiri Aldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşma, yalnızca medya değil, pek çok politikacı tarafından da eleştirildi. Konuşmasında Gazze'deki İsrail ordusunun eylemlerini çarpıtan Netanyahu, ABD'liler nezdinde kendisini saygın bir lider olarak tanıtma çabası içerisinde olduğu vurgulandı.

Yanlış Bilgiler ve Protestolar

Netanyahu, yaklaşık 1 saat süren konuşmasında, "Refah'ta hiç sivil öldürülmediğini" savunarak dikkatleri üzerine çekti. Ancak Associated Press, Netanyahu'nun kullandığı verilerin teyit edilmediğini belirtti ve binlerce Filistinlinin öldüğü saldırılara yönelik eleştirileri göz ardı ettiğini ifade etti.

Medya Değerlendirmeleri

Washington Post, Netanyahu'nun insani yardımlar konusundaki açıklamalarının Büyük Milletler ile çeliştiğini açıkladı. Politico da Netanyahu'nun bu konuşmasının, İsrail'e olan destek konusunda Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında önemli bir değişiklik yaratmayacağını öngördü.

Politikacıların Sert Tepkileri

Senatör Bernie Sanders ve Nancy Pelosi gibi önemli isimler, Netanyahu'ya yönelik sert eleştirilerde bulundular. Sanders, "Onun bir savaş suçlusu olduğunu düşünüyorum." derken, Pelosi de konuşmayı "açık ara en kötü konuşma" olarak nitelendirdi.

Protesto Gösterileri

Kongre binası dışında ve Netanyahu'nun kaldığı otelin çevresinde büyük bir Filistin destekçisi topluluğu protestolar düzenledi. Rashida Tlaib, Netanyahu'nun Kongre'deki sunumunun ardından "Bu iğrençti." diyerek tepkisini dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER

Madame Coco'dan yazın en büyük indirim kampanyası başlıyor!

Dyson süpürge ve dikey süpürge indirimi! ŞOK’a 1.899 TL’ye o ürün geliyor

Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar

PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

Madame Coco'dan yazın en büyük indirim kampanyası başlıyor!

Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar

Opel'den kaçırılmayacak sınırlı stok fırsatı %1,99 faiz ve özel fiyatlar!

52 belediyeden KPSS'siz dev işçi alımı! Bekçi, temizlikçi, şoför, büro personeli, güvenlik görevlisi..

Aylık 12.500 TL ile istediğiniz evin ve arabanın sahibi olun!

Araç kiralamada dev indirimler! Tatil için yola çıkmadan önce indirim kodlarını kaçırmayın!

Mardin’de satışa sunulan cazip mülk 295 M² bina yatırımcıları bekliyor

Bankadan 905.000 TL’ye 140 metre kare müstakil ev sahibi olma fırsatı!

Dyson süpürge ve dikey süpürge indirimi! ŞOK’a 1.899 TL’ye o ürün geliyor

Nevresim takımı 449 TL, 2’li yastık 69 TL! Yatmalara doyamayacağınız indirim sabah başladı

A101’den alacağınızı alın 1 ay sonra ödeyeceksiniz!