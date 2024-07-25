Netanyahu'nun Kongre Konuşmasına Tepkiler Artıyor

Netanyahu'nun Açıklamaları Eleştiri Aldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşma, yalnızca medya değil, pek çok politikacı tarafından da eleştirildi. Konuşmasında Gazze'deki İsrail ordusunun eylemlerini çarpıtan Netanyahu, ABD'liler nezdinde kendisini saygın bir lider olarak tanıtma çabası içerisinde olduğu vurgulandı.

Yanlış Bilgiler ve Protestolar

Netanyahu, yaklaşık 1 saat süren konuşmasında, "Refah'ta hiç sivil öldürülmediğini" savunarak dikkatleri üzerine çekti. Ancak Associated Press, Netanyahu'nun kullandığı verilerin teyit edilmediğini belirtti ve binlerce Filistinlinin öldüğü saldırılara yönelik eleştirileri göz ardı ettiğini ifade etti.

Medya Değerlendirmeleri

Washington Post, Netanyahu'nun insani yardımlar konusundaki açıklamalarının Büyük Milletler ile çeliştiğini açıkladı. Politico da Netanyahu'nun bu konuşmasının, İsrail'e olan destek konusunda Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında önemli bir değişiklik yaratmayacağını öngördü.

Politikacıların Sert Tepkileri

Senatör Bernie Sanders ve Nancy Pelosi gibi önemli isimler, Netanyahu'ya yönelik sert eleştirilerde bulundular. Sanders, "Onun bir savaş suçlusu olduğunu düşünüyorum." derken, Pelosi de konuşmayı "açık ara en kötü konuşma" olarak nitelendirdi.

Protesto Gösterileri

Kongre binası dışında ve Netanyahu'nun kaldığı otelin çevresinde büyük bir Filistin destekçisi topluluğu protestolar düzenledi. Rashida Tlaib, Netanyahu'nun Kongre'deki sunumunun ardından "Bu iğrençti." diyerek tepkisini dile getirdi.