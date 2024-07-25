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Netanyahu'nun Kongre Konuşmasında Dikkat Çeken İddialar

İsrail Başbakanı Netanyahu, Refah'ta sivil ölümlerinin olmadığını savundu. Konuşmasında Hamas'a ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 00:30
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 00:30
Netanyahu'nun Kongre Konuşmasında Dikkat Çeken İddialar

Netanyahu'dan Çarpıcı Açıklamalar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Gazze'nin Refah kentindeki sivil ölümlerine dair çarpıcı iddialarda bulundu. Netanyahu'nun "Refah'ta hiç sivil öldürülmedi" sözleri dikkat çekti.

Kongre'deki Konuşmasının Detayları

Netanyahu, konuşmasında Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarını 1941 Pearl Harbor ve 2001 İkiz Kuleler saldırılarına benzeterek, ABD Başkanı Joe Biden'a yaptığı destek için teşekkür etti.

Gazze'deki sivillerin öldürülmesiyle ilgili iddiaları "yalan" olarak nitelendiren Netanyahu, Refah'ta yaptığı bir ziyaret esnasında ordudan aldığı bilgiyi aktardı. Netanyahu, oradaki bir yanıtın "bir bombanın şarapnel parçasının Hamas’ın silahlı bir personeline çarptığı ve bu nedenle iki düzine insanın öldüğü tek bir olay dışında hiç sivilin öldürülmediği" olduğunu öne sürdü.

Hamas ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Hedefte

Netanyahu, sivil kayıplardan Hamas'ın sorumlu olduğunu savunarak, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) hakkında da eleştirilerde bulundu. "UCM bizi prangaya vurmak istiyor," diyen Netanyahu, "Eğer ellerimiz bağlanırsa, sıradaki hedef Amerika olur" uyarısında bulundu.

Yeni Güvenlik İttifakı Önerisi

ABD ve İsrail’in birlikte dünya çapında "en sofistike" silahları geliştirdiğini belirten Netanyahu, güvenlik alanında bir ittifak önerisinde bulundu. Bu yeni ittifakın adı "Abraham İttifakı" olarak düşünülüyor.

Ateşkes Müzakerelerine Değinmedi

Başbakan Netanyahu’nun konuşmasında ateşkes müzakerelerine dair bir değinmede bulunmaması dikkatlerden kaçmadı. ABD’li Kongre üyelerine hitaben "Bize gerekli teçhizatı verin, işi daha çabuk bitirelim" ifadelerini kullanan Netanyahu, savaştan asla vazgeçmeyeceklerinin altını çizdi.

Filistin Destekçilerine Yönelik Eleştiriler

Netanyahu, ABD’deki Filistin destekçilerine yönelik sert ifadeler kullandı ve İran’ın bu eylemleri fonladığını savundu. Öte yandan, Kongre'de elinde "Savaş suçlusu" yazılı bir pankart tutan Rashida Tlaib gibi destekçiler de dikkat çekti.

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